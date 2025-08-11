Medya Kritik gündemin nabzını tutuyor: Konuklardan önemli değerlendirmeler!

Programın bu akşamki konukları, gazeteci Şamil Tayyar, Fatih Atik, Nagehan Alçı ve Cem Küçük olacak. Programın moderatörlüğünü ise başarılı sunucu Tuna Öztunç üstleniyor.

İşte Medya Kritik'te bu akşam konuşulacak konular:

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, devam eden belediye soruşturmalarıyla ilgili yaptığı uyarılar ve işaret ettiği tarihi hedefler masaya yatırılacak. Bahçeli'nin sözlerinin perde arkasında yatanlar ve siyasi yansımaları değerlendirilecek.

AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR'E GÖZALTI ŞOKU

Ünlülerin avukatı Rezan Epözdemir'in, siyasi ve askeri casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının yankıları konuşulacak. Olayın perde arkasında neler olduğu, 150 bin dolar karşılığında tahliye edilen kişinin kim olduğu ve davanın seyri tartışılacak.

https://x.com/tgrthabertv/status/1954973805933199363

SURİYE'DE GERİLİM TIRMANIYOR

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki özerklik ısrarı ve bunun yol açtığı gerilimler ele alınacak. Şam yönetiminin Paris müzakerelerinden neden çekildiği, Ankara'nın bu gelişmelere nasıl tepki vereceği ve bölgedeki son durum masaya yatırılacak.