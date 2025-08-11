Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Medya Kritik gündemin nabzını tutuyor: Konuklardan önemli değerlendirmeler!

TGRT Haber'in sevilen tartışma programı "Medya Kritik," bu akşam yine dopdolu bir içerikle izleyici karşısına çıkıyor. Gündemin en sıcak başlıkları, deneyimli isimler tarafından masaya yatırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Medya Kritik gündemin nabzını tutuyor: Konuklardan önemli değerlendirmeler!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 20:55
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 21:33

Programın bu akşamki konukları, gazeteci Şamil Tayyar, Fatih Atik, Nagehan Alçı ve Cem Küçük olacak. Programın moderatörlüğünü ise başarılı sunucu Tuna Öztunç üstleniyor.

İşte 'te bu akşam konuşulacak konular:

MHP lideri 'nin, devam eden belediye soruşturmalarıyla ilgili yaptığı uyarılar ve işaret ettiği tarihi hedefler masaya yatırılacak. Bahçeli'nin sözlerinin perde arkasında yatanlar ve siyasi yansımaları değerlendirilecek.

AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR'E GÖZALTI ŞOKU

Ünlülerin avukatı Rezan Epözdemir'in, siyasi ve askeri casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının yankıları konuşulacak. Olayın perde arkasında neler olduğu, 150 bin dolar karşılığında tahliye edilen kişinin kim olduğu ve davanın seyri tartışılacak.

https://x.com/tgrthabertv/status/1954973805933199363

SURİYE'DE GERİLİM TIRMANIYOR

Terör örgütü YPG/PKK'nın 'deki özerklik ısrarı ve bunun yol açtığı gerilimler ele alınacak. Şam yönetiminin Paris müzakerelerinden neden çekildiği, Ankara'nın bu gelişmelere nasıl tepki vereceği ve bölgedeki son durum masaya yatırılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz Türkiye'nin asli sahipleriyiz
ETİKETLER
#suriye
#devlet bahçeli
#Medya Kritik
#Rezan Epözdemir
#Ypg/pkk
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.