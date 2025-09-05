Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Mersin'de bir polis şehit! Babasıyla ilgili acı detay ortaya çıktı

Mersin'de özel harekat polisi Mustafa Karapınar şehit oldu. Genç polisin babası Ali Karapınar'ın da görevdeyken şehit olduğu öğrenildi. Baba ve oğulun7 yıl arayla şehadet haberi yürek yaktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 23:46

'de özel harekat polisi Mustafa Karapınar nedeniyle oldu. Karapınar'ın özel harekat polisi olduğu öğrenilen babası Ali Karapınar'ın 2018 yılında görev başında kalp krizi geçirerek şehit olduğu öğrenildi.

Mersin'de bir polis şehit! Babasıyla ilgili acı detay ortaya çıktı

Oğlu Mustafa Karapınar şehit babasının cenazesinde tabuta böyle omuz vermişti.

Mersin'de bir polis şehit! Babasıyla ilgili acı detay ortaya çıktı

ARIZA TAMİR EDERKEN ŞEHİT OLDU

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru Mustafa Karapınar, merkez Toroslar ilçesi Gözne İl Jandarma Komutanlığı Atış Poligonunda makineli silah arızasını gidermeye çalıştığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Karapınar, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru için yarın tören düzenleneceği, ardından da memleketi Kahramanmaraş'a uğurlanacağı öğrenildi.

Mersin'de bir polis şehit! Babasıyla ilgili acı detay ortaya çıktı


BABASI DA 49 YAŞINDA ŞEHİT OLDU

Şehit Mustafa Karapınar'ın babası Ali Karapınar'ın da özel hareket polisi olduğu, 16 Ekim 2018 tarihinde 49 yaşındayken Aydıncık ilçesinde jandarma ekipleriyle arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu ortaya çıktı. Şehidin naaşını da o dönem meslektaşlarının yanı sıra oğlu Mustafa'nın omuzlarında taşıdığı öğrenildi.
Öte yandan kaza sonucu şehit olan Mustafa Karapınar'ın, Kahramanmaraş'ta bulunan Şeyhadil Şehitliğindeki babasının kabrinin yanına defnedileceği belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beypazarı’nda şehit ailesine vefa ziyareti
ETİKETLER
#şehit
#mersin
#Silah Kazası
#Özel Harekat Polisi
#Baba Oğlu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.