Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Sıcak hava yine kavuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte 9 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunun ayrıntıları...

9 İLDE HAVA YAĞMURLU

Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yağmur görülecek.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Öte yandan gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı Giresun'un doğusundaki Görele, Çanakçı ve Eynesil ilçelerinde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

22 İLDE SICAKLIK 40 DERECENİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığı güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Türkiye genelinde dün 22 şehirde termometreler 40 derece ve üzerini gördü. Cuma günü en yüksek sıcaklık 44,5 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıtlara geçti.

Bugün ise en yüksek sıcaklık Adana'da görülecek. Sıcaklığın 46 dereceyi bulması bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU (9 AĞUSTOS 2025)

Meteoroloji'den alınan verilere göre bazı illerimizde hava durumu şöyle:

İSTANBUL °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu ANKARA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C Az bulutlu ve açık

°C, 39°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

°C, 40°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 46°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı