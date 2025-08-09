Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Sıcak hava yine kavuracak

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, bir süredir etkili olan yağışlı hava yerini yeniden sıcak havaya bırakıyor. Bugünden itibaren 2 bölge dışında sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle yurdun güneyinde kavurucu sıcaklar etkili olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Sıcak hava yine kavuracak
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 09:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte 9 Ağustos 2025 tarihli raporunun ayrıntıları...

Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Sıcak hava yine kavuracak

9 İLDE HAVA YAĞMURLU

Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde görülecek.

Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Sıcak hava yine kavuracak

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Öte yandan gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı Giresun'un doğusundaki Görele, Çanakçı ve Eynesil ilçelerinde ani , su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Sıcak hava yine kavuracak

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

22 İLDE SICAKLIK 40 DERECENİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığı güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Türkiye genelinde dün 22 şehirde termometreler 40 derece ve üzerini gördü. Cuma günü en yüksek sıcaklık 44,5 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıtlara geçti.

Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Sıcak hava yine kavuracak

Bugün ise en yüksek sıcaklık Adana'da görülecek. Sıcaklığın 46 dereceyi bulması bekleniyor.

Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Sıcak hava yine kavuracak

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU (9 AĞUSTOS 2025)

Meteoroloji'den alınan verilere göre bazı illerimizde hava durumu şöyle:

  • İSTANBUL °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
  • ANKARA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Sıcak hava yine kavuracak
  • ANTALYA °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • MUĞLA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • ADANA °C, 46°C Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Sıcak hava yine kavuracak
  • KONYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ERZURUM °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Sıcak hava yine kavuracak
  • MALATYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
  • DİYARBAKIR °C, 43°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 41°C Az bulutlu ve açık
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji rekor sıcaklıklar için tarih verdi! Avrupa'yı kavurmaya başladı
ETİKETLER
#sıcak hava
#sel
#fırtına
#iklim değişikliği
#Hava Durumu
#Yağmur
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.