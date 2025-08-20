Meteoroloji saat verdi: Üç koldan yağış vuracak! İstanbul'a uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Ağustos Çarşamba günü yayımlanan hava durumu raporlarına göre yurdun pek çok kesiminde yağış beklenen bir gün olacak. Yurdun güney ve doğu kesimleri mevsim normallerinin üzerine de çıkan kavurucu sıcakların etkili olması beklenirken diğer bölgeler mevsim normallerinde ağustos sıcakları yaşayacak.

YAĞIŞ İÇİN SAAT VERİLDİ



Rüzgarlar Ege bölgesinin kuzeyini etkisi altına almaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuzey bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren diğer bölgelerde ise öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış geçişleri yaşanabileceği konusunda uyarı yapıldı.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER



Marmara Bölgesi'nin üst ve doğu kesimlerinin yoğunlukta olduğu yağış tablosu görülebilir. İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Sakarya'da yağmur bekleniyor.

Karadeniz'in batısında Düzce, Bolu, Zonguldak, Kastamonu ve Karabük'te sağanak geçişi yaşanacak.

İç Anadolu'da Konya, Çankırı, Niğde ve Nevşehir'de sağanak bekleniyor.

Akdeniz'de Osmaniye, Hatay kıyı kesimleri, Adana ve Mersin'in iç taraflarında yağış olabilir.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Sabah 06.00 itibarıyla ilçe ilçe aralıklı sağanak yağış geçişleri görülebilir. Etkisinin öğleden sonra azalması bekleniyor. Megakentte gün içerisinde beklenen ortalama sıcaklık 29 derece olacak.

MARMARA

BALIKESİR °C, 31°C

Ara ara yağışların görüleceği gün olacak

ÇANAKKALE °C, 31°C

Bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı bulutlu,

İSTANBUL °C, 29°C

Gün içerisinde ilçe ilçe yağış geçişleri yaşanacak

EGE



A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu,

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ



ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Kıyı bölgelerde yağış geçişleri görülecek

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU



ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Öğleden sonra yağış görülecek

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ



BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 32°C

Parçalı bulutlu,

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU



ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU



DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık