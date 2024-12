Narin davasında Nevzat Bahtiyar’ın avukatından savunma: Er Ryan'ı Kurtarmak filmini örnek gösterdi

27 Aralık 2024 16:53 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 17:02

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın cinayetine ilişkin dava sürüyor. Narin'in ölümünde suçlanan sanık Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, "Er Ryan'ı Kurtarmak" filmi üzerinden savunma yaptı.

Narin Güran cinayetine ilişkin dava Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada devam etti. Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.

ER RYAN'I KURTARMAK FİLMİNİN SENARYOSUNU ÖRNEK VERDİ

Duruşmada, sanık ve avukatların savunmasıyla devam ediyor. Sanık Nevzat Bahtiyar yaptığı savunmanın ardından avukatı Ali Eryılmaz, savunmasında, Er Ryan’ı Kurtarmak filminin senaryosunu örnek verdi. Eryılmaz, "Bir araya gelmişler, 'Biz nasıl Enes’i bu işten çıkartıp, kurtarırız' demişler. Ellerinden geleni yapmışlar. O kadar kişi 19 gün boyunca Narin’i aradı. Türkiye’nin en büyük kurtarma operasyonu yapıldı. Ona rağmen o kız bulunamadı. Neden bulunamadı? Narin aranırken, 95 sahte ihbar, 2 tane yangın, Narin’in terliğinin aynı rengi ve modelinde terlik bulma, gelen-giden arabalar, tanıkları, jandarmayı yanıltmak. Bu davranışlar olmasaydı, Narin 2-3 gün içinde bulunurdu. Bunlar Narin’in bulunmasını da istemediler. Bir kabahat işlediler ve o kızın bulunmaması için ellerinden geleni yaptılar. Bulunursa bile, ‘O zaman kadar deliller kaybolur, bize ait bir şey çıkmaz biz de bu işten yırtarız’ diye düşündüler. Ama umdukları gibi gitmedi" diye konuştu.

SUÇTAN KURTULMAYA ÇALIŞIYORLAR

“Bu davaya vekil olarak katıldığımız 30 gün içinde karşımızdaki aile içerisinde hakkımda ithamda bulunmadık" diyen Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu hem mesleki anlamda olarak etik görmedik. Karar veren makam mevkide sizsiniz. Diğerlerinin bu ithamını da doğru bulmuyoruz. Diğer bir husus ise ben ve meslektaşım Adnan Bey, aile içerisinde bir kişinin namusuyla bir iddia kurup savunma mekanizması geliştirmedik. Ne konuştuysak dosya içinden konuştuk. Özelikle şahsıma eşime attıkları laflara cevap bile vermiyorum. Sanıkların gazeteci arkadaşlara ve topluma söyledikleri laf yerinde değil. Kendi kabahatlerini başkalarına atmasınlar. Ellerinde bir delil de yok. Suçtan kurtulmaya çalışıyorlar. Dosya içinde o kadar delil var ki. Dosya da her delil belli. Eğer toplumun gazetecilerin susmasını istiyorlarsa çıkıp itiraf edecekleri çünkü olayın gideceği yer farklı. Bu olayı bir kişi yaptığı belli. Çıkıp erkek gibi itiraf edecek. Allah’a havale ediyoruz. Bir saat bile günde 2 defa doğruyu gösterir. 300 kişi köyde dinlendi. İfadelerin hepsi yalanlarla doğru. Ama her şeyi saklamak mümkün değil. Anne jandarma ifadesinde narini çıktığım zaman her zaman Maşallah’a bırakıyorum. Bunu da farklı yorumlayabiliriz. Rojin’in babası kaybolduğu günden bu güne kadar her yerde yarıp kalktı. Bu bana çalmadık kapı bırakmadı. Hala çalmadık yet bırakmıyor. Bu ailede ilk günden beri aynı şeyi yapmış olsaydı; birileri dövmek yerine delil karartmak yerine sahip çıksaydı böyle olmazdı."

"AİLE YANLIŞ YÖNLENDİRME YAPMASAYDI, DEVLETİN ÜSTÜN ÇABASIYLA İLK 3 GÜN İÇİNDE BULUNURDU"

Gerçek katilin ortaya çıkması ve müvekkilim katil olmadığı ortaya çıkması için çağrıda bulunan Eryılmaz, şöyle devam etti:

"Biz bunu kamı görevi olarak üstlendik. Her şeyi kendimiz karşılıyoruz. Bütün masrafımızı kendimiz karşılıyoruz. Narin bizim kızımızdır demesinler. Narin, 86 milyonun kızı. Katilin kim olduğunu içlerinde biliyorlar. Mağdur rolü oynuyorlar. Ama para bol belki drama dersinde almışlar. Satacakları 400 dönüm var. Yargıtay'dan dönünceye kadar satarlar. Burada kendi his ve duygularımla değil, bana destek olanların hisleriyle de buradayım. Aile yanlış yönlendirme yapmasaydı, devletin üstün çabasıyla ilk 3 gün içinde bulunurdu. Kurdukları hikayenin sonu umdukları gibi bitmedi. O yüzden burada oturuyorlar. Salim Güran, komutanla yaptığı konuşmada 15.30 ve sonrasında saati hep değiştirdiler. Ailenin bu kadar çabası Nevzatı kurtarmak için mi? Nevzat onların ifadesiyle kim ki? Cinayet biran da olup biten bir cinayet olduğunu düşünüyorum ki savcı hanımda mütalaasını böyle verdiğini düşünüyorum. Köyde bir sürü insan varken neden Nevzat? Kendi ifadelerinden cevap vereceğim. Köyde kimse yok, düğüne gitmişler. Salim Nevzat'ı arıyor. Nevzat'ı biliyor.

NARİN'İN ÖLÜMÜNDE SAAT DETAYI

Çağıracağı ilk kişi Nevzat olduğunu biliyor. Enes, 1 saat içinde 16 kişi ile muhatap olmuş, Nevzat ise sadece Salim eşi Gazal ve Yüksel ile muhatap olmuş. Nevzat toplam 3 ifade değiştirdi. Ama sabit olan cesedi taşıdığını ve kimin verdiğini söyledi. Baz raporlarındaki bilirkişi raporlarında paranlar farklı, imzalar farklı. Belki imzalarda sahte. Rapor fotoğraflarında Kırşehir fotoğrafları koyulmuş. Ciddiyetsiz ve samimiyetsizce raporlar hazırlanmış. Eşimin telefonuna ve kendi telefonuma kullanılan programı indirdim, ölçüm yaptık, çok farklı. Ölçüm ve değerler hat veriyor. Bilirkişi raporunu hazırlayan arkadaşlar, Nevzat Bahtiyar’ın yargılanmasını sağlayan tek delil. DNA ve tanık ifadesi yok. Böyle bir uyduruk rapora mı güveneyim yoksa müvekkilin söylediğine mi. HTS kayıtlarına diyeceğim bir şey yok. Nevzat’ın yakalanma anına ilişkin, jandarma kapıyı çalıyor açıyor ve teslim oluyor. Kapıdaki araba benim diyor. Öyle söylendiği gibi dolapta yakalanmıyor. Adımsayar uygulaması cebinize ayrı, elinizde ayrı ve çantada ayrı sayılır. Müvekkilim için soğuk kanlı diyor Salim. Asıl soğukkanlı kendisi ki Salim 2 fatura ödemesi yapıyor. Ölümüne sebebiyet verilen şeyi 15.14’te gördü, 15.16’da Narin bu dünyaya gözlerini yumdu."

Nevzat Bahtiyar’ın diğer avukatı Adnan Ataş ise, Dara görüntülerinin 19 gün sonra incelenmediğini, 28-29 Ağustos’ta incelendiğinin tutanaklarda da olduğunu söyledi.

ENES'İN VÜCUDUNDAKİ İZLER

Adnan Ataş, şunları söyledi:

Bir istismardan bahsedildi. Soruşturma boyunca Güran ailesi, 39 tanık dinlendi bu dosyada 25’i Güran ailesi. Bizden önceki savunmada, olay yeri olarak evi içiymiş gibi söylendi. Olay yeriyle ilgili olarak müvekkilimizin tek beyanı yok, olay yerini tariflemedi. Narin kaybolduğu gün Arif Güran, ailesinden değil, başkalarından öğreniyor. Başka kişilerden öğrendiğini söyledi. Salim Güran tüm aile üyeleriyle görüşüyor, ama Narin’in babasını aramıyor. Müvekkille ilgili hep soğukkanlı söyleniyor. Ailesi burada değil, güvenlik gerekçesiyle. Ailesi yanında olmak istedi güvenlik için, duruşma düzeninde sorun olmaması için biz yanlarında olduğumuzu söyledik.”

Müvekkilinin soğukkanlı olma gerekçesine değinen Ataş, “Kendini yalnızlık ve çaresizlik içinde hissetti. Ve duruşmada bu tavır içinde oldu. Kendisine sözler söylendi. İçinde bu ruh halinden dolayı insan psikolojisinin geliştirdiği bir savunma. Cinayet içindeki ciddi bir gerekçe ortaya konulmadı. Enes’in vücudundaki 8-9 izden bahsediyoruz. Bu bir kavganın neticesinde olabilecek bir şey. Mısır koçanlarından olduğunu düşünmüyoruz. Arif Güran’ın evinin çevresinde bir şeyler olduğu belli. Ne olduysa o yokuşun yukarısında oldu. Mitokondiriyal DNA’sına ilişkin olarak tüm kıl ve saç yapılarının kendisine ait olduğunu düşünmüyoruz. Saç ve kıl boyutları farklıdır. Belki Narin katilini bize saç ve kıl örnekleriyle avucunda göstermeye çalıştı. Bu dört sanığın birlikte hareket etmesi mümkün değil, iştirak halinde olamaz. Orada çobana karşı bir eylem gerçekleştiriyorlar. Ölüm gerçekleştikten sonra müvekkilimin gittiği görülüyor daraltılmış baz istasyonları raporuna göre. Her türlü senaryoda 4 sanık birlikte hareket etmiş olamaz. Müvekkilim Narin’i oradan çıkartmak için 4 gün bekliyor işe gitmiyor. Ama köydeki jandarmadan dolayı gidemiyor. Cinayete ilişkin müvekkilimin iştiraka ilişkin mütalaayı kabul etmiyoruz, beraatını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.