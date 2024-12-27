Narin Güran cinayeti davasında ikinci gün: Sanıklar adliyeye getirildi

27 Aralık 2024 09:16 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:38

Diyarbakır’da korkunç cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava ikinci gününde sürüyor. Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar, yargılandıkları davanın ikinci duruşmasına devam ediliyor. Salim Güran ifadelerinde kolluk kuvvetlerinin aileyi suçladığını öne sürdü. Tüm okları Nevzat Bahtiyar'a çeviren Salim Güran, suçlamaları kabul etmedi.

Canlı Anlatım Özeti GÜVENLİK GÜÇLERİNİ SUÇLADI

SALİM GÜRAN İFADE VERMEYE BAŞLADI

SANIKLAR GETİRİLDİ, DURUŞMA BAŞLADI

NE OLMUŞTU?

27.12.2024 10:35

Tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın savunması sona ererken, "Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi.

27.12.2024 10:18

GÜVENLİK GÜÇLERİNİ SUÇLADI

Salim Güran, Narin kaybolduktan sonra jandarma ile görüştük. Bana, “Dara’daki iki kameraya bakalım,” dediler. Komutan, “Kaç tane yol var?” diye sordu. Bazı yollara beni götürdüler, bazılarına ise götürmediler. Daha sonra JASAT ekibi geldi ve “Bütün kameraları inceleyeceğiz,” dediler. Ancak şimdi kolluk kuvvetleri aileyi suçluyor, ama kendi eksiklerinden bahsetmiyorlar. Kameralar yeterince incelenmediği için bir sonuç elde edilemedi ve suçlamalar aileye yöneltildi. Sonrasında beni merkeze götürdüler. Muhtar, köyde kaç kuyu olduğunu sordu. “Bilmiyorum” diye cevap verdim. Köydeki kuyuları birlikte kontrol ettik. En son, “Mehmet Kaya’nın evinin arkasında bir kuyu var” dediler ve orayı da inceledik.

Terlik meselesine gelince, Komutan o sırada, “Bir şeyler var” dedi. “Narin’in terliği bulunmuş” dedi. Ancak bu konuda en son bilen kişi benim. Köye geri döndük ve Melike ile Birsen okulun yanındayken, “Kamerayı açsınlar, saat 17.30’a baksınlar” dedim. Bu sırada jandarmanın benden şüphelendiğini anlamıştım.

Devlet köye geldiğinde, jandarma da oradaydı. Bir hoca, Muhammet ile konuşuyordu. Hocaya, “Dede, Narin’in yerini bize göster” dedim. İlk başta anlamadı, ama tekrar ederek, “Narin’in yerini göster” diye ısrar ettim. Hocaya, “Dede, burayı aydınlat,” dediler. Şaşkına döndüm. Hoca, “Narin makarna yiyor” dedi. Yanında yaşlı bir dede varmış. “Ne yapıyor Narin?” diye sordum. “Telefonla internette” cevabını verdi. Bir an umutlandım, ancak daha sonra Muhammet’i petrole bıraktım.



27.12.2024 10:14

SALİM GÜRAN İFADE VERMEYE BAŞLADI

Tutuklu amca Salim Güran ifade verirken, "Narin’in kaybolduktan sonra kızım beni aradı. Köye gittim. Komutanı aradım kardeşimin kızı kayıp dedim. Sonra okul sorumlusuna gittim. Jandarma gelecek okul kamerasına bakacak dedim. Kameralara baktılar." dedi.

Narin’in kaybolduğu saatlerde kızım beni arayıp durumu haber verdi. Mehmet Selim yanıma gelmişti; onunla birlikte hemen olay yerine gittik. Kalabalığı görünce herkesin ağladığını fark ettim. Komutanı aradım ve “Abimin kızı kayıp, ekip gönderin” dedim. Ancak komutan izinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine Sabri’ye dönerek, “Okulun kamerasına bakalım, jandarma gelecek” dedim.

Bu sırada Samet Hoca duydu ve Sabri, okulun anahtarını getirdi. Jandarmadan bir görevli geldi, birlikte kamerayı inceledik. Görüntülerde, amcamın çocuklarının Narin ile birlikte yürüdüğünü ve patikadan yukarı çıktıklarını gördük. Hemen o bölgeye gittik, koyunların olduğu yere bakındık, ama herhangi bir iz bulamadık.

Gün doğmadan önce Barış kardeşimin evine gittik. Barış’ın eşi Yasemin, birden bağırarak, “Sabahleyin bu vahşiyi gördüm!” dedi ve Nevzat Bahtiyar’ı işaret etti. Bunun üzerine, “Neden bundan şüphelenmiyorsunuz?” diye sordum.

27.12.2024 09:15

SANIKLAR GETİRİLDİ, DURUŞMA BAŞLADI

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava, ikinci gününde devam ediyor. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar, davanın ikinci duruşmasının ikinci gününde adliyeye getirildi.

27.12.2024 09:00

DURUŞMADA İKİNCİ GÜN

Duruşma, 09.00'da kaldığı yerden devam ediyor. Narin cinayetinin ikinci davasında savcı mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, "Boğmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdiler" ifadeleri de yer aldı. Tüm sanıkların suç ortağı olduğunu belirten savcı, "Sanıklar eylemi müşterek işledi" ifadelerine yer vermişti.

NE OLMUŞTU?

Sanıkların olay günü Arif Güran’ın evinde olduğunun belirlendiğini ifade eden savcı, Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası istemişti.

Dün duruşmada mahkeme salonu karışmıştı. Arif Güran’ın konuşması sırasında Enes Güran ayağa kalktı. Güran ailesi Bahtiyar’a katil diyerek bağırdı. Arif Güran ağlayıp oğlu Enes Güran ile birlikte çıkmak istedi.

Sanıklar tek tek hakim karşısına geçerken anne Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu'nun Nevzat Bahtiyar'a sorduğu soru dikkat çekti. "Tüm aileden özür dilerim. Narin’de PSA bulundu." sözleri üzerine Bahtiyar, "Hayır, hayır kesinlikle." demişti.

ÇOBAN AHMET İFADE VERİRKEN AĞLADI!

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmadan bir gün amca Erhan Güran'ın evinde yapılan toplantıya çağrılan çoban Ahmet Akgün de mahkemede ifade verdi.

Olay günü Narin'i görmediğini iddia eden Ahmet Akgün, "Beni, sen arazidesin bir şey gördün mü? diye çağırdılar. Ben, 'Bir şey görmedim' dedim. Ama bana biri vurdu. Allah hakkımı bırakmasın" dedi. Bu sözlerden Akgün ağlamaya başlayınca mahkeme başkanı yanına gidip müdahale etti ve peçete verdi.

"Sen Enes'in kız getirdiğini gördün mü?" sorusuna çoban Akgün, "Ben görmedim. Olay günü Enes'i Erhan'ın evinde görmedim. Şerefim ve namusum üzerine bir şey görmedim. Nevzat ile Salim kardeş gibiydi. Ben Narin'e ne olduğunu görmedim ve duymadım" dedi.

Savcı bir videoda Enes isminin geçtiğini vurguladı. Çoban Ahmet Akgün, ''beni neden aile toplantısına çağırdılar bilmiyorum. Ben okuma yazma bilmiyorum. Enes'i bilmiyorum'' dedi.

ERHAN GÜRAN'IN İFADELERİ

Tanık olarak dinlenen Salim Güran’ın işçisi 15 yaşından küçük R.A. ve çoban Ahmet Akgün'ün ifadelerinin ardından, Narin Güran’ın amcası Erhan Güran duruşma salonuna getirilmişti.

Erhan Güran şu ifadeleri verdi:

''Birçok kişi 06.30- 07.00 civarı Narin’i gördüklerini söylediği için, Çoban Ahmet Akgün’ün 18.30 sıralarında geldiğini biliyorduk. Narin’i görüp görmediğini söyledim. Çok panik hareketler yapmaya başladı. Uzman çavuş oradaydı. ‘Ben şüpheleniyorum bundan’ dedim. ‘Gerekeni yaparız’ dedi, bir şey yapmadı.Evinin önünde oturuyorduk. Ahmet'i çağırır mısın’ dedim, kaçtı. Bizim aile de şüphelenmeye başladı. Ahmet'e de ‘O saatte sen köyüne içerisine giriyorsun’ dedik. ‘Sen gözü kapalı mı evine gidiyorsun?’ dedik. Biz kesinlikle bir senaryo çizmedik. Aile üzerinde senaryolar çiziliyor. Şimdi de benim kızımdan bahsediyorlar. Namus, bu kadar yeter artık. ‘Aile oturuyor, çay içiyor, bir şey yapmıyorlar’ diyorlardı. Çobanın şüpheli hareketleri üzerine bunu yaptık. Bir iki tokat atılmıştır, çünkü yalan söylüyordu. Bilerek toplanmadık. O an yemek yeniyordu.''

NEVZAT BAHTİYAR KÜRSÜDEYDİ

Avukatın, "Olay günü Necmettin Kaya ile 79 saniyelik konuşmanız var. Ne konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz?" sorusunu, "Yok" diyerek yanıtlayan Bahtiyar, "Geçen celse söylediklerim dışında bir şey söylemeyeceğim. Ahırın arka tarafında bir baca açmıştık. Oradan içeriye koydum Narin'i. 28 Ağustos günü ne yaptığımı hatırlamıyorum, 4-5 ay geçti üzerinden" ifadelerini kullandı.

''NARİN'İN ÇANTASINI AÇMADIM''

Diyarbakır Barosu adına avukat Nahit Eren'in, "Narin'in cansız bedenini Salim ile nasıl taşıdınız, Salim nereye gitti?" sorusuna cevap veren Nevzat Bahtiyar, "Narin'in cansız bedenini aldım. Araca bıraktım. Salim geldi battaniyeyi benden aldı. Aşağıyı doğru gitti hangi tarafa gittiğini bilmiyorum. Köyün içinden çıkıp çıkmadığını bilmiyorum" şeklinde konuştu. Avukat Eren'in, "Narin'in çantasını açtınız mı?" sorusu üzerine Nevzat Bahtiyar, "Kemerini aldım. Ne çantayı açtım ne de çantaya baktım" dedi.