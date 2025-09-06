Nevşehir'de iki araç çarpıştı: 14 yaralı

Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 14 kişi yaralandı. Çardak-Uçhisar kara yolunda İ.İ. yönetimindeki otomobil ile N.M.Ö. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

YARALANANLARDAN 4'Ü ÇOCUK

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, iki araçta bulunan 4'ü çocuk 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü İ.İ'nin, yakınlarıyla Kapadokya bölgesini gezmek için Mersin'den geldiği öğrenildi.