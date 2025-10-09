Okan Tüysüz: Depremlerin yoğunlaştığı yer Marmara çukuru

23 Nisan'da İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ediyor. Son olarak hissedilen deprem yine Silivri açıklarında meydana geldi.

Peki bu depremler ne anlama geliyor? Prof. Dr. Okan Tüysüz kişisel sosyal medya hesabından son sarsıntı ışığında bir analiz paylaştı.

Tüysüz şu ifadeleri kullandı:

"1-9 Ekim 2025 tarihleri arasında Marmara Denizi içerisinde meydana gelen depremlerin dağılımı (AFAD). Kırmızı çizgiler diri fayları gösterir (MTA). Depremlerin yoğunlaştığı yer Orta Marmara Çukurluğu’dur.

Orta Marmara Çukurluğu Kuzey Anadolu Fayının ana (kuzey) kolu üzerinde fayların etkinliği sonucunda gelişmiştir. Buradaki çukurluk kenarlarında çok sayıda kısa faylar vardır, 2 Ekim’deki ve bugünkü deprem olasılıkla bu faylar tarafından oluşturulmuştur."

https://x.com/okangeo/status/1976240747864261073

