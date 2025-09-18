Otobüsün çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı. Faruk İ'nin kullandığı özel halk otobüsü, Müftü Solakzade Mahallesi 77. Sokak ile 86. Sokak kesişiminde, bisikletiyle ilerleyen Beytullah K'ye (10) çarptı.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Beytullah K'yi Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı, sürücü Faruk İ. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.