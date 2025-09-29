Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Özgür Özel'e saldırı davasında yeni gelişme! Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu, 1 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özgür Özel'e saldırı davasında yeni gelişme! Selçuk Tengioğlu tahliye edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 11:11

lideri 'in tarafından uğradığı sonrası yaralanmasına devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. , saldırıya ilişkin ’ndan rapor düzenlemesi istenmişti. Düzenlenen rapor mahkeme dosyasına girdi.

Özgür Özel'e saldırı davasında yeni gelişme! Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

Raporda ise şu bilgiler yer aldı; yaralanmanın değerlendirilmesinin tıbben yapılacak muayene, radyolojik ve biyokimyasal bulgular sonrası değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

'BASİT BİR TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDEİLEBİLECEK ÖLÇÜDE'

Kamera görüntülerinden değerlendirme yapıldığı, travmanın yumuşak dokuyla sınırlı kaldığı, yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu belirtildi.

Özgür Özel'e saldırı davasında yeni gelişme! Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

SELÇUK TENGİOĞLU TAHLİYE EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında yumruk atmak suretiyle darbeden sanık, 1 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İki aile arasında korkunç kavga! Ölümden son saniye kurtuldu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yandı: İşten çıkarılabilirsiniz
ETİKETLER
#adli tıp kurumu
#saldırı
#chp
#özgür özel
#yaralanma
#mahkeme
#Selçuk Tengioğlu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.