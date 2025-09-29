Özgür Özel'e saldırı davasında yeni gelişme! Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özgür Özel'in Selçuk Tengioğlu tarafından uğradığı saldırı sonrası yaralanmasına devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, saldırıya ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor düzenlemesi istenmişti. Düzenlenen rapor mahkeme dosyasına girdi.

Raporda ise şu bilgiler yer aldı; yaralanmanın değerlendirilmesinin tıbben yapılacak muayene, radyolojik ve biyokimyasal bulgular sonrası değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

'BASİT BİR TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDEİLEBİLECEK ÖLÇÜDE'

Kamera görüntülerinden değerlendirme yapıldığı, travmanın yumuşak dokuyla sınırlı kaldığı, yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu belirtildi.

SELÇUK TENGİOĞLU TAHLİYE EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında yumruk atmak suretiyle darbeden sanık, 1 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.