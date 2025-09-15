Pardon filmi gerçek oldu! 8 yıl sonra hapisten kurtuldu, dev tazminat istedi

Merhum tiyatrocu Ferhan Şensoy’un gerçek bir olaydan esinlenerek yazıp, yönettiği “Pardon” filmi Diyarbakır’da gerçek oldu. 28 Mayıs 2016’da bir markete giren yüzü kapalı şapkalı bir kişi, elindeki silah ve bıçakla kasadaki paraları gasbetti. Müşterileri rehin alıp, cüzdanlarına el koyan, karşı koyan bir vatandaşı da yaralayan şahıs olay yerinde kaçtı.

MARKET ÇALIŞANI TEŞHİS ETTİ

Sözcü'nün haberine göre olayın ardından polisler marketin kamera kayıtlarını inceledikten sonra Muşlu İnşaat işçisi Hüseyin Aydemir’i (31) gözaltına aldı. Aydemir dava duruşmasında olay esnasında Muş'ta olduğunu iddia etse de bunu ispatlayamadı. Market çalışanı ve müşteriler de Aydemir’i teşhis ederek “Bize silah doğrultan kişi buydu” deyince tutuklanan Aydemir silahlı yağma ve tehdit suçlarından her mağdura karşı ayrı ayrı olmak üzere iyi hal indirimi olmadan toplam 85 yıl hapisle cezalandırıldı.

8 YIL SONRA GELEN ADALET

Kararın ardından hukuki mücadele başlatan Aydemir'in avukatı, 8 yıllık mücadelenin ardından ulusal kriminal büroya başvuru yaptı. Raporda, soyguncu ile Aydemir’in kulak yapısında farklılık bulundu. Avukat yeniden yargılama istedi. Mahkeme, infazı durdurup Hüseyin’i tahliye etti. Van Jandarma Bölge Kriminal laboratuvarı ile Adli Tıp Kurumu’ndan da rapor istedi. Gelen cevaplarda yüzü kapalı gaspçının Hüseyin Aydemir olmadığı ortaya çıktı.

17 MİLYON LİRA TALEP ETTİ

Mahkeme beraat kararı verirken 31 yaşında girdiği cezaevinden 39 yaşında çıkan Hüseyin Aydemir, çalınan yıllarına karşılık 7 milyon maddi, 10 milyon lira da manevi olmak üzere 17 milyon lira tazminat talebiyla dava açtı. Tazminat talebine ilişkin dava süreci de merakla beklenmeye başladı.