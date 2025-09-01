Menü Kapat
Gündem
Rabia Naz Vatan davasında flaş karar! Anayasa Mahkemesi tazminata hükmetti

Anayasa Mahkemesi, Giresun'un Eynesil ilçesinde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ailesinin başvurusunu sonuçlandırdı. Yüksek mahkeme, yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmederek anne ve babaya toplam 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Rabia Naz Vatan davasında flaş karar! Anayasa Mahkemesi tazminata hükmetti
Anayasa Mahkemesi, 12 Nisan 2018'de yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın anne Atika Vatan ve baba Şaban Vatan'ın yaptığı başvuruyu karara bağladı. Mahkeme, yaşam hakkının ihlal edildiğine dikkat çekerek aileye 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Rabia Naz Vatan davasında flaş karar! Anayasa Mahkemesi tazminata hükmetti
Rabia Naz Vatan'ın tırnağındaki DNA baba Şaban Vatan'a ait çıktı

O GÜN YAŞANANLAR

11 yaşındaki Rabia Naz, 12 Nisan 2018 günü saat 16.30'da okuldan çıktıktan sonra saat 17.15 sıralarında Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi Dedeli Sokak'ta evlerinin önünde ağır yaralı bulundu. İlk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Rabia Naz Vatan davasında flaş karar! Anayasa Mahkemesi tazminata hükmetti

ADLİ TIP RAPORU: "YÜKSEKTEN DÜŞME"

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Giresun Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, Rabia Naz'ın ölüm sebebi "genel beden travmasına bağlı omur, kalça ve etraf kırıklarıyla birlikte iç organ yaralanması" olarak kayıtlara geçti. Rapor, ölümün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması sonucu gerçekleştiğini ortaya koydu.

Rabia Naz Vatan davasında flaş karar! Anayasa Mahkemesi tazminata hükmetti

BABA VATAN: "KIZIMA ARABA ÇARPTI"

Ancak baba Şaban Vatan, kızının yüksekten düşme sonucu değil, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini iddia etti. Vatan, Rabia Naz'ın başka bir yerde yaralandıktan sonra evin önüne bırakıldığını öne sürdü.

AİLENİN MÜCADELESİ SONUÇLANDI

Anne Atika Vatan ve baba Şaban Vatan'ın yıllardır süren adalet arayışı, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla farklı bir boyut kazandı. Yüksek mahkemenin yaşam hakkının ihlal edildiğini tespit etmesi ve manevi tazminata hükmetmesi, davanın seyrinde önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

