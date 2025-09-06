Samsun'da kırmızı alarm! Şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi

Samsun'un İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda bir olay meydana geldi. Vatandaşlar, şüpheli hareketlerde bulunan bir kadının çantasını bankta bırakıp uzaklaştığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sivil polis ekibi çantayı kontrol ettiği sırada, çantanın sahibi olduğunu söyleyen kadın olay yerine geldi.

Şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken kadın, polislerin kimlik talebini reddetti. Abdest almak için çantasını yanında taşımak istemediğini savunan kadın, daha önce birçok kez polislerin kimlik sorduğunu söyleyerek ibraz etmeyeceğini ifade etti.

KAMUYA AÇIK ALANDA BIRAKILDI

Polis ekipleri ise çantanın kamuya açık alanda bırakılmasının vatandaşları tedirgin ettiğini, bu nedenle kimlik kontrolü yapılması gerektiğini anlattı. İsminin F.Y. olduğu öğrenilen kadın, ekip otosuna götürülerek TC kimlik numarası üzerinden sorgulandı. Genel bilgi toplaması (GBT) yapılan kadına çantasını kamuya açık alanlarda bırakmaması yönünde uyarıda bulunuldu. Kadın, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.