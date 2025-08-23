Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

Samsun'da tüp patlaması! Yaralılar var

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde piknik tüpü havaya uçtu. 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, ev büyük hasar aldı.

Samsun'da tüp patlaması! Yaralılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.08.2025
14:46
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
14:51

Olay, Taşköprü Mahallesi Orta Sokak Celal Ağa Çıkmazı'nda saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü havaya uçtu. Patlamanın etkisiyle ev alevlere teslim oldu.

Patlamada evde bulunan Hakan Hacıoğlu (30) ağır yaralanırken, Meliha Hacıoğlu (56) ve Osman Kara (70) ise hafif yanıklarla kurtuldu.

Samsun'da tüp patlaması! Yaralılar var

EV BÜYÜK HASAR ALDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ev büyük hasar görürken, patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.

TGRT Haber
