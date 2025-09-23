Menü Kapat
Hava Durumu
26°
Gündem
Editor
 Onur Kaya

Sıcaklık normalin üstünde: Termometreler 40 dereceye yaklaşıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Eylül 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Salı günü yurt genelinde yağmur beklenmezken, sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Bazı illerde termometreler 40 dereceye dayanacak.

23.09.2025
23.09.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre, genelinde bugün beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK NORMALİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak cuma gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık azalarak mevsim normalleri civarına düşecek.

EN SICAK İLLER

Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre salı günü bazı illerde hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşacak. Günün en sıcak ili 37 derece ile olacak. Osmaniye'de sıcaklık 36'ye ulaşırken; Hatay, Aydın, Manisa, Denizli'de ise termometreler 35 dereceyi gösterecek.

ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU (23 EYLÜL 2025)

İSTANBUL 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 35°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 35°C
Az bulutlu ve açık

ADANA 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 32°C
Az bulutlu ve açık

BOLU 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZİNCAN 26°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 30°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 32°C
Az bulutlu ve açık

ETİKETLER
#Türkiye
#adana
#hava durumu
#yağış
#rüzgar
#sıcak hava
#Gündem
