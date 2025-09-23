Sıcaklık normalin üstünde: Termometreler 40 dereceye yaklaşıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak cuma gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık azalarak mevsim normalleri civarına düşecek.
Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre salı günü bazı illerde hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşacak. Günün en sıcak ili 37 derece ile Adana olacak. Osmaniye'de sıcaklık 36'ye ulaşırken; Hatay, Aydın, Manisa, Denizli'de ise termometreler 35 dereceyi gösterecek.
Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
İSTANBUL 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 31°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 35°C
Az bulutlu ve açık
ADANA 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 32°C
Az bulutlu ve açık
BOLU 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZİNCAN 26°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 32°C
Az bulutlu ve açık