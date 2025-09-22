Menü Kapat
Hava Durumu
25°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Yağışlara kısa süreli mola: Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı

Türkiye geneli 22 Eylül haftasına yağışsız bir havayla başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yeni hafta hava durumu raporlarına göre bazı bölgelerde sıcaklığın 5 derece kadar artması bekleniyor.

ayının sonuna yaklaşırken geçtiğimiz haftadaki gibi yağışlara veda ediyor. Kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu hava etkisi altına girerken diğer bölgelerde gökyüzü açık olacak. Karadeniz"in iç kesilmlerinde 3 ila 5 derece sıcaklıklar artacak.

Yağışlara kısa süreli mola: Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı


Rüzgar yurdun kuzeyinden hafif etkisini sürdürürken bazı bölgelerde orta kuvvette esecek.

Yağışlara kısa süreli mola: Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Yağışlara kısa süreli mola: Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

YORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktadır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
