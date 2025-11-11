Menü Kapat
Sındırgı alarmı! Okan Tüysüz: Böylesi Türkiye'de ilk defa yaşanıyor

Kasım 11, 2025 10:10
1
Sındırgı alarmı! Okan Tüysüz: Böylesi Türkiye'de ilk defa yaşanıyor

Balıkesir'de aylardır devam eden depremler vatandaşları tedirgin ediyor. Deyim yerindeyse sabah akşam sallanan bölgede deprem fırtınası yaşanırken, uzmanlardan konuyla ilgili art arda açıklamalar geliyor.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'de bu kadar yoğun bir deprem fırtınasının ilk kez yaşandığını söyledi.

İşte Tüysüz'ün katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar!

2

'ARTÇILAR BEKLENTİMİZİN DIŞINDA GELİŞİYOR'

"Artçılar beklediğimizin tersi yönde; biz kuzeyde artçılar beklerken, güneyde yoğunlaşmaya başladılar. Ve 27 Ekim tarihinde de 6,1'lik ikinci bir deprem Sındırgı'nın güneyinde gelişti." dedi.

3

'PEK OLAĞAN BİR DURUM DEĞİL'

Bu esnada hem Simav'da hem de Gördes'te de deprem odaklarının yoğunlaştığını kaydeden Tüysüz, "6,1 büyüklüğündeki deprem için bu kadar çok artçı olması pek olağan bir durum değil." değerlendirmesini yaptı.

Yalnızca Sındırgı'da 17 bine yakın artçı olduğu bilgisini paylaşan Tüysüz, Simav'daki sarsıntıların da eklenmesiyle sayının 20 bin civarında olduğunu kaydetti.

4

Bölgedeki deprem sayısının Türkiye'nin bir yıllık deprem sayısına eşit hale geldiğini belirten Okan Tüysüz, şöyle devam etti:

"- 6,1'lik deprem için bu oldukça fazla. Bu bir deprem fırtınası. Deprem fırtınaları genellikle farklı büyüklükteki depremlerin bir arada ve kısıtlı bir alanda geliştiği etkinliğe verilen bir isim.

 

5

- Deprem fırtınaları fayların birbirleriyle kesiştiği yerlerde ya da magmanın yüzeye doğru yükseldiği yerlerde olabiliyor. Birkaç hafta, birkaç ay süren deprem fırtınaları var ama bu kadar yoğun bir deprem fırtınası benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk defa yaşanıyor.

- Dünyanın farklı kesimlerinde neredeyse 1 milyon depreme kadar ulaşan deprem fırtınaları olabiliyor. Türkiye'deki sayı şu anda 20 binin biraz üzerinde."

6

'PSİKOLOJİK OLARAK RAHATSIZ EDİYOR'

Bölgede yaşanan etkinliğin bir süre daha süreceğini söyleyen Tüysüz, "Deprem fırtınalarında büyük deprem genelde olmaz. Burada 4'lük, 5'lik belki 6'ya kadar varabilecek depremler olabilir. Ama daha büyük bir deprem beklentisi bu bölgede yok." yorumunu yaptı.

Okan Tüysüz, "Fakat uzun sürecek bir etkinlik olacağı ve ciddi anlamda psikolojik olarak insanları rahatsız ettiği de bir gerçek." diye konuştu.

