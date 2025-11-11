Sındırgı alarmı! Okan Tüysüz: Böylesi Türkiye'de ilk defa yaşanıyor

'PEK OLAĞAN BİR DURUM DEĞİL'

Bu esnada hem Simav'da hem de Gördes'te de deprem odaklarının yoğunlaştığını kaydeden Tüysüz, "6,1 büyüklüğündeki deprem için bu kadar çok artçı olması pek olağan bir durum değil." değerlendirmesini yaptı.

Yalnızca Sındırgı'da 17 bine yakın artçı olduğu bilgisini paylaşan Tüysüz, Simav'daki sarsıntıların da eklenmesiyle sayının 20 bin civarında olduğunu kaydetti.