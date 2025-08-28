Son dakika | AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Darende ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ: MERKEZ ÜSSÜ ELBİSTAN

Şu an için herhangi bir olumsuz durum veya hasar ihbarı bulunmuyor. Gelişmeler AFAD tarafından takip ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin merkez üssünü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olarak açıkladı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1961109706484621354

Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

