Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Van'da deprem!

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van Gevaş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, yerel saatle 00:10'da, Van'ın Gevaş ilçesinin yaklaşık 18.13 kilometre açığında kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depremin 3.7 büyüklüğünde olduğu bilgisini paylaştı.
Yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssünün 38.46889 N enlem ve 43.15972 E boylamında olduğu belirtildi. Şu an için herhangi bir olumsuzluğa dair bilgiye ulaşılamadığı, AFAD ekiplerinin gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/1960813599363834189
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
