Son dakika | Bingöl'de ürküten deprem! AFAD verileri açıkladı
Son dakika haberi: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan alınan verilere göre deprem yerin 11.88 kilometre altında gerçekleşti. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Son dakika haberine göre, Bingöl Karlıova'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 11.88 kilometre olarak ölçüldü. Saat 18.27'de yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar panik yaşadı.
KANDİLLİ RASATHANESİ 4.1 OLARAK AÇIKLADI
Karlıova'daki depreme dair Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Kandilli verilerine göre deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.
BİNGÖL VALİLİĞİ: CAN VE MAL KAYBI YOK
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üsstü Karlıova olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Valiğin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Saat 18.27’de Merkezi Karlıova olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." denildi.
EGE DENİZİ DE SALLANDI
AFAD'ın verilerine göre Bingöl'deki depremin ardından Ege Deniz'i de sallandı. Türkiye kara sularından uzakta meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.5 olarak belirlendi.