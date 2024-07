Son dakika | Bingöl'de ürküten deprem! AFAD verileri açıkladı 

26 Temmuz 2024 18:36 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 19:21

Son dakika haberine göre, Bingöl Karlıova'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 11.88 kilometre olarak ölçüldü. Saat 18.27'de yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar panik yaşadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ 4.1 OLARAK AÇIKLADI

Karlıova'daki depreme dair Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Kandilli verilerine göre deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

BİNGÖL VALİLİĞİ: CAN VE MAL KAYBI YOK

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üsstü Karlıova olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Valiğin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Saat 18.27’de Merkezi Karlıova olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." denildi.

EGE DENİZİ DE SALLANDI

AFAD'ın verilerine göre Bingöl'deki depremin ardından Ege Deniz'i de sallandı. Türkiye kara sularından uzakta meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.5 olarak belirlendi.