Süresiz nafaka kalkıyor mu? Yeni nafaka sisteminin riskleri neler? İşte milyonların beklediği nafaka sisteminin detayları

YENİ NAFAKA SİSTEMİNDE NAFAKA ÖDEME SÜRESİ NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

Nafaka süresinin belirlenmesinde, taraflardan birini süresiz bir ekonomik yükümlülük veya bağımlılık ilişkisine mahkûm etmeyecek, buna karşılık boşanma sonrası yoksulluğa düşme riskini de göz ardı etmeyecek bir denge kurulması hedeflenmektedir. Yeni sistemde nafaka, hakkaniyetli ve ölçülü bir süreye bağlanacak olup sürenin tespitinde evlilik süresi, tarafların yaşları, gelir düzeyleri, çocukların varlığı ve kusur oranı gibi somut kriterlerin dikkate alınması beklenmektedir.

Kamuoyunda ve yasama kulislerinde konuşulan modellerden biri, nafaka süresinin evlilik süresinin yaklaşık %30’u kadar olması yönündedir. Bu oran, İngiltere, Almanya ve Kanada gibi ülkelerde uygulanan “orantılı nafaka” yaklaşımıyla da büyük ölçüde paralellik göstermektedir. Örneğin 10 yıl süren bir evlilikte 3 yıl süreyle nafaka. Ancak bu aşamada, %30 oranı veya diğer teknik detaylar resmiyet kazanmamış, yalnızca taslak çalışmalarında tartışılan konular arasındadır. Amaç, süresiz nafaka uygulamasından kaynaklanan mağduriyetleri azaltırken, boşanma nedeniyle gerçekten yoksulluğa düşecek tarafın da koruma altında kalmasını sağlamak olarak özetlenebilir