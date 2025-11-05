Menü Kapat
TGRT Haber
TBMM, HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever'i seçti

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Havvanur Yurtsever, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine yeniden seçildi.

TBMM, HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever'i seçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 21:19

Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurulda, kurumlarının dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından aday gösterilen 3 adaydan, 'de boşalan 1 üyelik için yapılacağını duyurdu.

2. TUR SONRASI AD ÇEKME YAPILDI

Bozdağ, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonunca belirlenen aday listesini okuttu, seçim işleminin ve oylamanın nasıl yapılacağına dair Genel Kurulu bilgilendirdi. HSK üyeliği seçiminin gizli yapılan birinci tur oylamasına 306 milletvekili katıldı.

Seçimlerde Havvanur Yurtsever 245, İsmail Ergüneş 22, Mustafa Naim Yağcı 24 oy aldı, 15 oy da geçersiz sayıldı.

TBMM, HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever'i seçti

Birinci tur oylamada, Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunun (400) üzerinde oya ulaşılamaması üzerine ikinci tura geçildi.

Bu turda Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu (360) arandı. İkinci tur oylamada da aranan çoğunluğa ulaşılamadığı için en fazla oy alan iki aday arasında ad çekme suretiyle üye seçimine gidildi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın çektiği kurada, Havvanur Yurtsever, HSK üyeliğine yeniden seçildi.

CHP KATILMADI

Bozdağ, Yurtsever'i tebrik ederek görevinde başarı diledi. Öte yandan, seçim usulüne tepki gösteren CHP, oylamaya katılmadı.

Genel Kurulda daha sonra Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

