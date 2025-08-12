Toz bulutu Türkiye'ye giriş yaptı! Sıcak havada göz gözü görmedi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi toz bulutu etkisi altına geldi. Bir yandan aşırı sıcakların yanı sıra süren toz fırtınası vatandaşların hayat kalitesini düşürdü.

Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken özellikle öğle saatlerinde etkisi arttı.. Vatandaşlar, işi olmadığı sürece dışarı çıkmamayı tercih ederken, bölge sakinleri uzun zamandır böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirtiyor.

"YAĞMUR YAĞSA HER YER ÇAMUR OLACAK"

Hakan Göre adlı bir vatandaş, "Uzun yıllardır memleketi bu halde görmedim. Bu toz bulutunun Irak ve Suriye tarafından geldiği söyleniyor. Rüzgarın ve olumsuz hava şartlarından dolayı Yüksekova'yı etkisi altına almış durumda. Bir de yağmur yağarsa emin olun her yer çamura bürünecek. Bu da ayrı bir sıkıntı" diyerek endişelerini dile getirdi. Sıcak havaların ardından aniden bastıran toz bulutu, bölgede muhtemel bir yağmur durumunda yaşanabilecek çamur sorununu da gündeme getiriyor.