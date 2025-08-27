Türkiye krizin eşiğinde! Uzmanlar uyarıyor: Tükenmek üzere...

Türkiye son yılların en şiddetli kuraklığını yaşıyor. Son dönemde kısa süreli sağanak geçişleri görülse de yağışlar, su kaynaklarının dolmasını sağlayamadı.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Peki yağışlar ne zaman başlayacak? Kuraklık krizi ile nasıl mücadele edeceğiz? Detayları Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, TGRT Haber canlı yayınında anlattı.

"TÜM DÜNYADA SICAKLIKLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI"

Nüfus arttıkça enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için daha fazla fosil yakıtların kullanıldığını belirten Özdemir, "Fosil yakıtlarıın ortaya çıkardığı gazlar atmosferde çoğalıyor. Bu gazlarda sıcaklığın artmasına neden oluyor. Tüm dünyada sıcaklıklar yükselmeye başladı. Sıcaklıklar gittikçe artacaktır" diye konuştu.

HAVADA NEM AZALMAYA BAŞLADI

Tüm dünyada nenim önemli ölçüde azaldığını aktaran Özdemir, "Meteorolojik kuralık başlayacak, yağışlar olmayınca yerel altı sularında azalmalar olacak. Maalesef bu durum çiftçiyi de vurdu. Üretimler önümüzdeki yıllara göre büyük bir oranda düştü. Havada nem de azalmaya başladı. Bu nemim azalması rüzgarlar birlikte orman yangınlara neden oluyor" dedi.

YAĞMUR YAĞACAK MI?

"Önümüzdeki günlerde İstanbul'da yağmur yağacak mı?" sorusuna ise Özdemir, "Hava sıcaklıkları önümüzdeki bir iki derece azalacak ama yağış olmayacak. Bırakın yağışı bulut bile son raporlarda gözükmüyor..." ifadeleriyle cevap verdi.