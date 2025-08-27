Menü Kapat
 Baran Aksoy

Türkiye krizin eşiğinde! Uzmanlar uyarıyor: Tükenmek üzere...

Tüm düyna ülkeleri gibi Türkiye de büyük bir kuralık tehlikesiyle karşı karşıya... Küresel ısınma ve yağışların azalmasıylayla birlikte barajlar boş kaldı, göller kurumaya başladı. Peki yağışlar ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Baran Aksoy
27.08.2025
27.08.2025
Türkiye son yılların en şiddetli kuraklığını yaşıyor. Son dönemde kısa süreli sağanak geçişleri görülse de yağışlar, su kaynaklarının dolmasını sağlayamadı.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Peki yağışlar ne zaman başlayacak? krizi ile nasıl mücadele edeceğiz? Detayları Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, TGRT Haber canlı yayınında anlattı.

Türkiye krizin eşiğinde! Uzmanlar uyarıyor: Tükenmek üzere...

"TÜM DÜNYADA SICAKLIKLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI"

Nüfus arttıkça enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için daha fazla fosil yakıtların kullanıldığını belirten Özdemir, "Fosil yakıtlarıın ortaya çıkardığı gazlar atmosferde çoğalıyor. Bu gazlarda sıcaklığın artmasına neden oluyor. Tüm dünyada sıcaklıklar yükselmeye başladı. Sıcaklıklar gittikçe artacaktır" diye konuştu.

Türkiye krizin eşiğinde! Uzmanlar uyarıyor: Tükenmek üzere...

HAVADA NEM AZALMAYA BAŞLADI

Tüm dünyada nenim önemli ölçüde azaldığını aktaran Özdemir, "Meteorolojik kuralık başlayacak, yağışlar olmayınca yerel altı sularında azalmalar olacak. Maalesef bu durum çiftçiyi de vurdu. Üretimler önümüzdeki yıllara göre büyük bir oranda düştü. Havada nem de azalmaya başladı. Bu nemim azalması rüzgarlar birlikte orman yangınlara neden oluyor" dedi.

Türkiye krizin eşiğinde! Uzmanlar uyarıyor: Tükenmek üzere...

YAĞMUR YAĞACAK MI?

"Önümüzdeki günlerde İstanbul'da yağmur yağacak mı?" sorusuna ise Özdemir, "Hava sıcaklıkları önümüzdeki bir iki derece azalacak ama olmayacak. Bırakın yağışı bulut bile son raporlarda gözükmüyor..." ifadeleriyle cevap verdi.

Sıkça Sorulan Sorular

KURAKLIK EN ÇOK HANGİ BÖLGELERİ ETKİLER?
Kuraklık, özellikle tarımsal üretimin kalbi sayılan İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege'nin iç kesimleri gibi bölgelerde etkisini yoğun olarak göstermektedir. Bu bölgeler, hem tarımsal sulama ihtiyacının yüksek olması hem de yağış rejimindeki düzensizliklerden daha fazla etkilenmeleri nedeniyle risk altındadır.
