Türkiye'de 2024 yılı böyle geçti: İşte gündemi sarsan olaylar

26 Aralık 2024 12:20 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 12:24

Türkiye'de 2024 yılında gündemi sarsan birçok olay yaşandı. Narin Güran cinayeti, Yenidoğan Çetesi, Sıla bebek, yerel seçimler, TUSAŞ saldırısı, Suriye'de Esad rejiminin yıkılması gibi birçok olay ülke gündeminde geniş yankı buldu. İşte Türkiye için 2024 böyle geçti...

MSB'den Suriye açıklaması: PKK ya silah bırakacak ya yok olacak

MSB'den Suriye açıklaması: PKK ya silah bırakacak ya yok olacak

Narin davasında şoke eden ifade! Cinayetten sonra amca Salim Güran ne yaptı? 'Kıyafetleri kirlenmişti, eve gidip değiştirdi'

Narin davasında şoke eden ifade! Cinayetten sonra amca Salim Güran ne yaptı? 'Kıyafetleri kirlenmişti, eve gidip değiştirdi'

Kamuda bir devir sona eriyor! Çift maaş dönemi tarihe karışacak: Üst limit belli oldu

Kamuda bir devir sona eriyor! Çift maaş dönemi tarihe karışacak: Üst limit belli oldu

Türkiye 2024 yılının ilk haftasına acı bir olayla başladı. Irak​'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit​ oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hain saldırıya karşılık olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait 29 hedefi imha edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 57 teröristin etkisiz hale getirildi. Aynı ayda Türkiye, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay göreviyle gurur yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insanlı uzay misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen Gezeravcı ile canlı bağlantı gerçekleştirerek, "Milli Uzay Programı'mız çerçevesinde üstlendiğin bu önemli görevle, özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize ilham kaynağı oldun" ifadelerini kullandı.

ŞUBAT AYINDA NELER OLDU?

Şubat ayının ikinci haftasında Türkiye'yi derinden sarsan bir olay yaşanmıştı. Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen büyük toprak kaymasında 9 işçi toprak altında kaldı. Yaklaşık 9-10 milyon metreküp toprağın kaydığı belirlenen olay sonrasında başlatılan soruşturmada, aralarında mühendisler, yöneticiler ve idarecilerin de bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Yaşanan felaketin ardından madenin çevre izin ve lisans belgesi iptal edilirken, toprak altında kalan 9 işçinin cansız bedenlerine aylar süren arama çalışmalarının ardından ulaşılabildi.

ERDOĞAN 12 YIL SONRA MISIR'A GİTTİ

Şubat ayının içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, "Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

F-16 BLOK-70'İN TEDARİKİ

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, 40 yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79'unun ise modernizasyonu, mühimmat ve teçhizatını içeren talebe ilişkin ABD'den "Taslak Teklif ve Kabul Mektubu"nun Bakanlığa ulaştığını bildirdi.

MART AYINDA NELER OLDU? YEREL SEÇİM HEYECANI

Türkiye, mart ayının son gününde sandık başına gitti. 34 siyasi partinin yarıştığı Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen oy kullandı. Kesin sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi 14, Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Yeniden Refah Partisi 1 ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 3 büyükşehir belediye başkanlığı kazandı.

NİSAN AYINDA NELER OLDU?

Nisan ayının ikinci haftasında Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesiyle bir vagon kayalık bölgeye düştü. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, yaklaşık 22,5 saat süren kurtarma operasyonuyla güvenli bir şekilde tahliye edildi.

GECE KULÜBÜNDE FACİA

İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

İYİ PARTİ'NİN YENİ LİDERİ MÜSAVAT DERVİŞOĞLU OLDU

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin seçimli olağanüstü kurultayında yeniden aday olmayacağını duyurdu. Kurultayda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’nin yeni genel başkanı olarak seçildi.

MAYIS AYINDA NELER OLDU?

Türkiye'de mayıs ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'i kabul etti. Siyasette normalleşme adımları olarak görülen görüşme sonrası Erdoğan, ziyaretin karşılığını yapacağını belirterek, "Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum" dedi.

Kamuda araç-bina alım ile kiralamasını da kısıtlayan, 8 alanda tedbir içeren "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" açıklandı, Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi başlatıldı, Yargıtay Başkanlığına, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez seçildi.

HAZİRAN AYINDA NELER OLDU?

Türkiye'de haziran ayı boyunca Filistin ile ilgili barış diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da G7 Liderler Zirvesi'nde de liderlere zulmün sona erdirilmesi için İsrail'e baskının devam ettirilmesi çağrısını yineledi.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak yeni müfredat tanıtıldı.

ERDOĞAN 18 YIL SONRA CHP GENEL MERKEZİ'NDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP lideri Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHTEP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti.

TEMMUZ AYINDA NELER OLDU?

Gazze temaslarını temmuz ayında da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi ve ABD'nin başkenti Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, katıldığı programlar çok önemli mesajlar verdi.

MURAT KURUM YENİDEN GÖREVDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sağlık sorunları nedeniyle bakanlık görevini bıraktı, yerine Murat Kurum atandı.

SİNAN ATEŞ​ DAVASI

Temmuz ayında ayrıca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 2022 Aralık ayında Ankara'da öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı dava başladı.

KENAN IŞIK HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 29 Temmuz'da 76 yaşında hayatını kaybetti

AĞUSTOS AYINDA NELER OLDU?

Türkiye, ağustosta son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren operasyon, MİT tarafından Ankara'dan yönetildi. Takas edilen isimler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan da yer aldı

MAHMUD ABBAS TBMM'DE

TBMM Genel Kuruluna hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sivilleri katletmeye devam ettiğini, bazı Batılı ülkelerin sessiz kalmasının ve İsrail'e yardım etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine geniş kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı. Çocuk günler sonra ölü bulunurken, Güran cinayeti kamuoyunda uzun süre konuşuldu.

EYLÜL AYINDA NELER OLDU?

Diyarbakır'da merkez Sur ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine jandarma ekipleri tarafından ulaşıldı. Eğertutmaz Deresi'nde taş ve çalılarla kapatılmış halde bir çuval içerisinde bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada; aralarında anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

​​İŞGALCİ İSRAİL GÜÇLERİ, AYŞENUR EZGİ EYGİ'Yİ KATLETTİ

İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil protestoya müdahalesinde, insan hakları aktivisti ve yardım gönüllüsü Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, vurularak hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in "barbarca müdahalesini" lanetledi. Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesinde 14 Eylül'de toprağa verildi.

EKİM AYINDA NELER OLDU?

1960'lardan itibaren devlet içinde gizlice örgütlenerek anayasal düzeni ortadan kaldırmayı amaçlayan, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin mimarı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, yıllardır firari olarak bulunduğu ABD'de 83 yaşında öldü.

TUSAŞ'A HAİN SALDIRI

Türkiye ekim ayında, savunma sanayisinin göz bebeği kurumlarından TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısıyla sarsıldı. TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine PKK'lı 2 terörist tarafından düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda, 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, "şüphelilerin belirlenemeyen bir sebep ve saikle" Narin'i öldürdükleri kanaatine varıldığı belirtildi

KASIM AYINDA NELER OLDU?

İçişleri Bakanlığı, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının terör soruşturmaları kapsamında tedbiren görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına 7 Kasım'da başlandı. 18 Kasım'da ise 47 sanığın yargılandığı "yenidoğan çetesi" davasının ilk duruşması yapıldı.

ARALIK AYINDA NELER OLDU?

Suriye'de 61 yıllık Arap Sosyalist Baas Partisi ve rejimin son varisi Esed'in kanlı iktidarının 8 Aralık'ta çökmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler, çeşitli alanlarda bir araya gelerek sevinç gösterileri yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye artık tüm etnik, mezhebi ve dini unsurlarıyla Suriyelilerindir. Kendi ülkelerinin geleceğine karar verecek olan da Suriye halkıdır" açıklamasını yaptı.

ISPARTA'DAKİ HELİKOPTER KAZASI

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin 9 Aralık'ta düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker​ şehit oldu.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasında 24 Aralık'ta meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Muğla'da da ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli hayatını kaybetti.

2025 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak belirlendi.