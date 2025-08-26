Türkiye'de 81 ile sığınaklar yapılacak! Çalışmalar başladı: TOKİ inşa edecek

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de artık sığınaklar inşa edilecek. Gazeteci Zafer Şahin'in elde ettiği kulis bilgilerini göre; Türkiye'nin 81 ilinde TOKİ tarafında sığınaklar inşa edilecek. Konuya ilişkin yetkililerin çalışmaya başladığını aktaran Şahin, "Türkiye'nin 81 ilinde TOKİ tarafında sığınaklar inşa edilecek" dedi.

81 İLDE SIĞINAK İNŞA EDİLECEK

Zafer Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin etrafı ateş çemberi. Ve böyle bir ülkede, 81 ilde sadece tek bir sığınak var! O da Ankara’da, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara Kalesi’nin altına inşa edilmiş. Günümüz şartlarına uygun mu belli değil.

SIĞINAKLARI TOKİ YAPACAK

Olası bir savaş, afet ya da nükleer tehdit durumunda sığınacak bir yerimiz yok. Türkiye'nin her ilinde modern savaş sığınakları inşa edilmesi böyle bir dönemde artık zaruridir, mecburidir. Bir kulis bilgisine göre 81 ilin tamamında sığınak inşa edilmesi için çalışmalar başladı. Sığınaklar TOKİ tarafından inşa edilecek"