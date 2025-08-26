Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
26°
Gündem
Türkiye'de 81 ile sığınaklar yapılacak! Çalışmalar başladı: TOKİ inşa edecek

Gazeteci Zafer Şahin, Türkiye'nin 81 ilinde sığınaklar inşa edileceğine yönelik bir kulis bilgisi paylaştı. Şahin, sığınakların TOKİ tarafından inşa edileceğini aktardı.

Türkiye'de 81 ile sığınaklar yapılacak! Çalışmalar başladı: TOKİ inşa edecek
Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de artık sığınaklar inşa edilecek. Gazeteci Zafer Şahin'in elde ettiği kulis bilgilerini göre; Türkiye'nin 81 ilinde tarafında sığınaklar inşa edilecek. Konuya ilişkin yetkililerin çalışmaya başladığını aktaran Şahin, "Türkiye'nin 81 ilinde TOKİ tarafında sığınaklar inşa edilecek" dedi.

Türkiye'de 81 ile sığınaklar yapılacak! Çalışmalar başladı: TOKİ inşa edecek

81 İLDE SIĞINAK İNŞA EDİLECEK

Zafer Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Ve böyle bir ülkede, 81 ilde sadece tek bir var! O da Ankara'da, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara Kalesi'nin altına inşa edilmiş. Günümüz şartlarına uygun mu belli değil.

Türkiye'de 81 ile sığınaklar yapılacak! Çalışmalar başladı: TOKİ inşa edecek

SIĞINAKLARI TOKİ YAPACAK

Olası bir , ya da nükleer tehdit durumunda sığınacak bir yerimiz yok. Türkiye'nin her ilinde modern savaş sığınakları inşa edilmesi böyle bir dönemde artık zaruridir, mecburidir. Bir kulis bilgisine göre 81 ilin tamamında sığınak inşa edilmesi için çalışmalar başladı. Sığınaklar TOKİ tarafından inşa edilecek"

Türkiye'de 81 ile sığınaklar yapılacak! Çalışmalar başladı: TOKİ inşa edecek
#toki
#savaş
#sığınak
#afet
#Nükleer Tehdit
#Gündem
