18°
Gündem
Ünlü gurme Vedat Milor'dan özel okul isyanı! 'Fizik dersine Newton girsin'

Son yıllarda özel okullarda kayıt paralarının ateş pahalı olması velileri isyan ettiriyor. Onlardan biri de ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milor, hem ödediği ücretin büyüklüğüne dikkat çekti, hem de beklediği eğitmen kadrosunu ironiyle paylaştı. Listede Isaac Newton, William Shakespeare, Cristiano Ronaldo gibi dünyaca ünlü isimler olay oldu.

Ünlü gurme Vedat Milor'dan özel okul isyanı! 'Fizik dersine Newton girsin'
Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni , oğlu için yaptığı özel lise kaydının yüksek ücretine sosyal medya hesabından isyan etti. Paylaşımında hem ödediği ücretin büyüklüğüne dikkat çeken Milor, hem de beklediği eğitmen kadrosunu ironiyle paylaştı.

VELİLER CANINDAN BEZDİ

Özel okullardaki yüksek zamlar nedeniyle birçok veli, çocuklarını devlet okullarına yönlendirdi ancak artan bu talep yeni bir sorunu da beraberinde getirdi. Çocuklarını zorunlu kayıt okulları yerine kendisine daha uygun bir okula kaydettirmek isteyen veliler, akılalmaz bağış talepleriyle karşılaşıyor.

Ünlü gurme Vedat Milor'dan özel okul isyanı! 'Fizik dersine Newton girsin'

Okullar için istenen bağış, zorunlu olmasa da kayıt için şart koşuluyor ve istenen paralar ise dudak uçuklatıyor.

Ünlü gurme Vedat Milor'dan özel okul isyanı! 'Fizik dersine Newton girsin'

Onlardan biri de ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milor, takipçilerine yaptığı açıklamada, özel eğitim maliyetlerinin giderek arttığını ve beklenen eğitim kalitesinin bazen ücretle doğru orantılı olmadığını vurguladı.

Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

FİZİĞE NEWTON, MATEMATİĞE CAHİT ARF


İronik bir paylaşımda bulunan Milor, "verdiğimiz ücret uyarınca beklediğimiz eğitmen kadrosu şu şekilde" diyerek bir öğretmen kadrosu paylaştı:

"Oğlumu özel liseye kayıt ettirdim.
Verdiğimiz ücret uyarınca beklediğimiz eğitmen kadrosu şu şekilde:

Matematik : Cahit Arf
Fizik : Isaac Newton
Kimya : Marie Curie
Biyoloji : Charles Darwin
Türk Dili ve Edebiyatı : Yaşar Kemal
İngilizce : William Shakespeare
Tarih : Heredot
Coğrafya : İbn-i Haldun
Felsefe Mantık : Immanuel Kant
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : Mahmut Esat Bozkurt
Din Kültürü ve Ahlak : Socrates
Beden Eğitimi : Cristiano Ronaldo
Müzik : Johann Sebastian Bach
Seçmeli ders Almanca : Goethe
Beslenme Alışkanlığı : Vedat Milor
Rehber Öğretmen : Doğan Cüceloğlu"

