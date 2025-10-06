Ünlü gurme Vedat Milor'dan özel okul isyanı! 'Fizik dersine Newton girsin'

Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, oğlu için yaptığı özel lise kaydının yüksek ücretine sosyal medya hesabından isyan etti. Paylaşımında hem ödediği ücretin büyüklüğüne dikkat çeken Milor, hem de beklediği eğitmen kadrosunu ironiyle paylaştı.

VELİLER CANINDAN BEZDİ

Özel okullardaki yüksek zamlar nedeniyle birçok veli, çocuklarını devlet okullarına yönlendirdi ancak artan bu talep yeni bir sorunu da beraberinde getirdi. Çocuklarını zorunlu kayıt okulları yerine kendisine daha uygun bir okula kaydettirmek isteyen veliler, akılalmaz bağış talepleriyle karşılaşıyor.

Okullar için istenen bağış, zorunlu olmasa da kayıt için şart koşuluyor ve istenen paralar ise dudak uçuklatıyor.

Onlardan biri de ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milor, takipçilerine yaptığı açıklamada, özel eğitim maliyetlerinin giderek arttığını ve beklenen eğitim kalitesinin bazen ücretle doğru orantılı olmadığını vurguladı.

Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

FİZİĞE NEWTON, MATEMATİĞE CAHİT ARF



İronik bir paylaşımda bulunan Milor, "verdiğimiz ücret uyarınca beklediğimiz eğitmen kadrosu şu şekilde" diyerek bir öğretmen kadrosu paylaştı:

"Oğlumu özel liseye kayıt ettirdim.

Verdiğimiz ücret uyarınca beklediğimiz eğitmen kadrosu şu şekilde:

Matematik : Cahit Arf

Fizik : Isaac Newton

Kimya : Marie Curie

Biyoloji : Charles Darwin

Türk Dili ve Edebiyatı : Yaşar Kemal

İngilizce : William Shakespeare

Tarih : Heredot

Coğrafya : İbn-i Haldun

Felsefe Mantık : Immanuel Kant

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : Mahmut Esat Bozkurt

Din Kültürü ve Ahlak : Socrates

Beden Eğitimi : Cristiano Ronaldo

Müzik : Johann Sebastian Bach

Seçmeli ders Almanca : Goethe

Beslenme Alışkanlığı : Vedat Milor

Rehber Öğretmen : Doğan Cüceloğlu"