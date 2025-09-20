Vatandaşlar şikayet etmişti, evden iki kamyon çöp çıktı

Adana'da belediye ekiplerince polis eşliğinde temizlik çalışması yapılan evden iki kamyon çöp çıkarıldı. Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki Bayramoba Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, komşuları 65 yaşındaki Bülent Uğur'un atık biriktirdiği evinde temizlik yapılmasını talep etti.

POLİS EŞLİĞİNDE EVE GİRİLDİ

Çukurova Belediyesine ait temizlik ekipleri, vatandaşların başvurusu üzerine cumhuriyet savcılığından alınan iznin ardından polis eşliğinde eve girdi.

Ekipler, 2 yıl önce de temizlik yapıldığı öğrenilen evde biriktirilen yaklaşık 11 ton çöpü 2 kamyona taşıdı. Atıkların çıkarılmasının ardından evde ilaçlama yapıldı.