Zehir tacirlerine büyük darbe! 1695 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya 73 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 479 kg Uyuşturucu madde ile 783 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 1695 şüphelinin yakaladığını duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 07:21
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 07:36

Zehir tacirlerine darbe üstüne darbe vuruluyor. Ali Yerlikaya 73 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda 1695 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Gaziantep, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Samsun, Antalya, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Manisa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Muğla, Aydın, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ, Denizli, Zonguldak, Eskişehir, Van, Sivas, Kütahya, Malatya, Afyonkarahisar, Kırklareli, Kahramanmaraş, Amasya, Karabük, Ağrı, Çorum, Erzincan, Karaman, Kastamonu, Niğde, Sakarya, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Giresun, Kırıkkale, Uşak, Batman, Düzce, Aksaray, Çanakkale, Edirne, Bartın, Elazığ, Isparta, Muş, Nevşehir, Yalova, Ordu, Bilecik, Bitlis, Ardahan, Kars, Kilis, Rize, Hakkari, Sinop, Mardin, Artvin, Bingöl, Bolu, Burdur, Tokat ve Yozgat olmak üzere 73 ilde uyuşturucuya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Zehir tacirlerine büyük darbe! 1695 şüpheli yakalandı

2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla son 2 haftada düzenlenen operasyonlar sonucu bin 695 şüpheli yakalandı. 479 kilogram madde ile 783 bin 80 adet uyuşturucu ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı
#operasyon
#içişleri bakanı
#uyuşturucu
#yakalama
#Ele Geçirme
#Gündem
