Bırakın mArkanızdan konuşsunlar!

GİRİŞ: 2025-04-13 09:00 09:00 2025-04-13 | GÜNCELLEME: 2025-04-13 09:00 09:00 2025-04-13

Marka ve arka... Bu iki kelimenin yan yana gelişi bir tesadüf mü dersiniz? İnsanlar genellikle arkadan konuşmak eylemini pek de olumlu bulmazlar. Malum, birinin yokluğunda söylenen sözler genellikle pek de hayırlı olmaz. Ama ya markanız hakkında konuşanlar hep iyilikle bahsediyorsa? O zaman mesele tamamen farklı bir boyuta geçer.

Bir marka oluşturmak, bir karakter inşa etmeye benzer. Tıpkı bir insan gibi, markanız da bir kişiliğe sahiptir. Kimileri ciddidir, kimileri çocuksu ve enerjik. Kimileri çözüm odaklıdır, kimileri ise gizemli ve mesafelidir. Ama şu bir gerçek, kendi karakterinizi siz belirlersiniz.

Düşünün ki, bir mekana girdiniz. Garson, size kaşlarını çatarak bakıyor, siparişinizi alırken suratsız davranıyor. Ya da rahatsız olduğunuz bir tavır sergiledi. O anda bu mekan hakkındaki görüşleriniz çoktan şekillenmiştir bile. Mekan sahibinin, biz aslında çok kaliteli bir markayız demesi bir şeyi değiştirir mi? Hayır! Çünküniz karakteriniz, en başta verdiğiniz enerjiyle belli olur.

Markalar da böyledir. Sadece bir logo, bir slogan ya da şık bir web sitesi değil; markanın ruhu, onun temsil ettiği değerlerde saklıdır. İnsanlar, markanızın arkasından konuşuyorsa ve bu söylenenler olumsuzsa, sorun sadece dış görünüşte değil, iç dinamiklerde de yatıyor olabilir.

Markanız hakkında konuşulmasından korkmayın. Tam tersine, insanlar sızın hakkınızda ne söylüyor, kulak verin. İyi bir şey söylüyorlarsa, bunu büyütün. Kötü bir şey söylüyorlarsa, nedenini öğrenin. Çünkü markanın en iyi pazarlama stratejisi, insanların ona duyduğu güvendir.

İnsanlar neden markaları seviyor? Neden bazı markaların sadık takipçileri, hayranları var da bazıları daha kuruluş aşamasında unutulmaya mahkûm oluyor? Cevap çok basit...

Bir markanın itibari, banka hesabındaki paradan daha kıymetlidir. İtibarınız oldu mu, kriz anlarında bile müşterileriniz size destek olur. Ancak itibarsızlık, en küçük bir esintide bile şirketinizi sarsar. Bugün Apple, Tesla, Coca-Cola gibi dev markaların sırrı, insanların onlara duyduğu güven ve hissettikleri bağlılıktır.

Unutmayın, bir markanın en büyük reklamı, insanların ona duyduğu sevgidir. Bu sevgi de, günlük hayatta sunduğunuz deneyimlerle inşa edilir.

Arkanızdan Değil, Markanızdan Konuşsunlar!

Eğer markanızla ilgili kimse konuşmuyorsa, zaten en kötü senaryoyu yaşıyorsunuz demektir. Çünkü sessizlik, unutulmanın ilk adımıdır. Ama eğer insanlar sizi konuşuyorsa, bu iyiye işaret. Markanızın, arkanızdan konuşulan tatsız dedikodulara değil, itibara ve güvene dayanan bir hikayesi olsun!