Kültür - Sanat
Anadolu'da tarihi keşif! İlk kez rastlandı: Tam 2 bin 100 yıllık

Adıyaman'da Perre Antik Kenti'nde heyecan verici bir keşif ortaya çıktı. Yürütülen kazı çalışmalarında mezarda çeşitli figürler bulundu. Ancak mezarda bulunan diğer figüre Anadolu'da ilk kez rastlandı.

’de birçok ilde yürütülen kazı çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Eski medeniyetlerden izler kalan Anadolu topraklarında ilginç bulgular ortaya çıkarıldı.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Eski Mısır Tanrısı Pataikos'un figürü bulundu.

Anadolu'da tarihi keşif! İlk kez rastlandı: Tam 2 bin 100 yıllık

"SONSUZLUK MERDİVENİ"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ile Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Perre Antik Kenti'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Alkan, gazetecilere, kazıların "sonsuzluk merdiveni" olarak bilinen nekropol alanında sürdüğünü söyledi.

Anadolu'da tarihi keşif! İlk kez rastlandı: Tam 2 bin 100 yıllık

İKİ BİN 100 YILLIK MEZAR BULUNDU

Çalışmalarda 2 bin 100 yıllık bir mezar ile içerisinde çeşitli figürler bulunduğunu aktaran Alkan, yapılan incelemede figürlerin, Mısır kökenli Tanrı Pataikos tasvirli fayans amulet (nazarlık), çeşitli boncuklar ve farklı amuletlerden oluştuğunu ifade etti.

Eserlerin bulunmasının büyük heyecan oluşturduğunu dile getiren Alkan, "Bu mezar, hipoje tarzında yapılmış ve 14 bireyin gömülü olduğu bir oda mezar. Helenistik döneme ait bu mezarda Tanrı Pataikos figürü bulundu. Bu figür, Anadolu'da yapılan kazılarda ilk kez karşımıza çıkıyor." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken de Perre Antik Kenti'nde önemli buluntulara ulaşıldığını, kazıların büyük titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Anadolu'da tarihi keşif! İlk kez rastlandı: Tam 2 bin 100 yıllık

