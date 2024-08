Bilimkurgu-gerilim türünün başyapıtı! The Human Vapor yeniden çekiliyor

09 Ağustos 2024 09:37 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 09:52

Godzilla'yı hayatımıza kazandıran Ishirō Honda'nın yönetmenliğini üstlendiği ve 1960 yılında vizyona giren Japon bilim kurgu klasiği "The Human Vapor, Netflix için canlı aksiyon dizisi olarak yeniden çekilecek. Bu projede, ünlü Japon stüdyosu Toho ve küresel yayıncı Netflix ilk kez iş birliği yapacak.

Koreli film yapımcısı Yeon Sang-ho (Train to Busan, Hellbound), filmin baş yapımcısı ve yardımcı senaristliğini üstlenecek, Japon yönetmen Shinzo Katayama (Missing, Siblings of the Cape) ise yönetmenlik görevini üstlenecek. Dizide başrolleri Japon yıldızlar Shun Oguri (Godzilla vs. Kong) ve Yu Aoi (Wife of a Spy) paylaşacak.

THE HUMAN VAPOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Toho'nun 1950'li ve 1960'lı yıllarda çektiği kült bilim kurgu filmlerinden oluşan "Dönüşen İnsan Serisi"nin (Transforming Human Series) üçüncü ve son filmi olan "The Human Vapor", bir radyasyon deneyinin ters gitmesi sonucu gaz halindeki bir mutanta dönüşen bir adamın hikayesini anlatıyor.

Bu adam, eşsiz güçlerini banka soygunları ve ölümcül suçlarla toplumu terörize etmek için kullanırken, bir yandan da hayranlık duyduğu mücadeleci bir dansçıya mali destek sağlıyor. Film, yenilikçi görsel efektleri ve güç yapıları ile toplumsal baskının araştırılmasını konu alarak bilim kurgu gerilim türünün ilk başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor.

SON TEKNOLOJİ GÖRSEL EFEKLERDEN FAYDALANILACAK

Yeni seri, hikayeyi günümüz Japonya'sına taşırken, ikonik kaijin'i (veya insansı canavarı) canlandırmak için son teknoloji görsel efektlerden faydalanacak.