29°
Kültür - Sanat
 Yusuf Özgür Bülbül

Çıldır Gölü'nde yelken sporu heyecanı: 6 şehirden çok sayıda sporcu yarıştı!

Çıldır Gölü, bu kez atlı kızaklarla değil, Ani'nin Fethinin 961. yıl dönümü anısına düzenlenen "Yelken Optimist Yarışı"na ev sahipliği yaptı...

IHA
14.08.2025
14.08.2025
Doğu Anadolu'nun kış turizminde parlayan yıldızı Çıldır Gölü, bu kez yelken sporuyla adından söz ettiriyor. ve sınırları içinde yer alan, kışın tamamen donmasıyla bilinen Çıldır Gölü, yaz aylarında da su sporları tutkunlarının yeni gözdesi haline geldi.

Son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar ve tanıtım faaliyetleriyle Çıldır Gölü, sadece kışın değil, dört mevsim boyunca ziyaretçi çekmeye başladı. Özellikle yelken ve rüzgar sörfü gibi su sporları için ideal rüzgar koşullarına sahip olması, gölün bu alanda önemli bir potansiyel taşıdığını ortaya koydu.

Çıldır Gölü'nde yelken sporu heyecanı: 6 şehirden çok sayıda sporcu yarıştı!



Yelkenlilerin göl üzerinde süzülmesi, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Etkinliğe katılan sporcular, Çıldır Gölü'nün doğa harikası atmosferinde yelken açmanın keyfini yaşarken, Vali Ziya Polat, Çıldır Gölü'nde yelken yarışlarının düzenli bir şekilde her yıl yapılacağını söyledi.

Vali Ziya Polat, "Kars'ın en önemli marka değerlerinden birisi olan Arpaçay Çıldır Gölü'ndeyiz. Geçen yıl Türkiye Yelken Federasyonumuz SERKA ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje kapsamında geçen yıl Anadolu Ligi'nin 1'inci ayağını Çıldır Gölü'nde yapılmıştı. Artık bundan sonra federasyon ile konuşmamızda her sene bu tarihlerde ligin 1 ayağını Çıldır'da yapma konusunda anlaşmıştık. Bu sene 2'incisini yapıyoruz. Daha iyi oldu, daha iyisini yapacağız. Federasyonla konuşmamızda bu tarihleri özellikle Ani'nin Fethi'nin yıldönümü tarihlerinde Ani Kupası federasyonumuzla ortaklaşa çalışmalar kapsamında bu tarihlerde doğa harikası, bu güzelliğin ortasında çocuklarımızın, gençlerimizin bu sporla ilgilenmesi için diğer illerden, şuan 6 il burada, 35'in üzerinde sporcumuz, 10'a yakın hakemimiz var. Hep beraber bu sporun Çıldır'da marka olması için uğraşıyoruz" dedi.

Çıldır Gölü'nde yelken sporu heyecanı: 6 şehirden çok sayıda sporcu yarıştı!



Öte yandan bu tür organizasyonların Çıldır Gölü'nün potansiyelini daha da artıracağı ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağı düşünülüyor. Kars Valiliği ve ilgili kurumların da desteğiyle, Çıldır Gölü'nün ilerleyen dönemlerde ulusal ve uluslararası su sporları etkinliklerine ev sahipliği yapması da hedefleniyor.
Çıldır Gölü, artık sadece atlı kızaklarıyla değil, yelkenlileriyle de anılan, Doğu Anadolu'nun yeni bir spor ve turizm merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye'nin 6 farklı ilinden gelen 35 yelkenci, Çıldır Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde hünerlerini sergiledi. Ani'nin Fethi etkinliğini; Kars Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle organize edildi.

