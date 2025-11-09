Menü Kapat
TGRT Haber
19°
E-5'in yanında unutulan tarih: Mimar Sinan'ın 470 yıllık eseri Haramidere Köprüsü içler acısı halde

Osmanlı döneminden kalan 470 yıllık Haramidere Köprüsü, E-5 karayolunun kenarında çukura terk edildi. Mimar Sinan'ın tarihi eseri adeta yok olmaya yüz tuttu. Etrafı çöplüğe dönen, üstü de otlarla kaplanan tarihi köprünün altından ise kirli sular akıyor. Köprünün içler acısı hali havadan görüntülendi.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Topkapı Sarayı kapı ağalarından Yakup Ağa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan köprü, 470 yıllık geçmişiyle Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden biri olarak biliniyor. Edirne’yi İstanbul’a bağlayan kervan yolu üzerinde inşa edilen 75 metre uzunluğundaki, 7 metre genişliğindeki köprü; üç büyük gözü, dalgakıranlı ayak yapısı ve taş işçiliğiyle Türk köprü mimarisinin önemli eserleri arasında yer alıyor.

Ancak tarihi köprü, Beylikdüzü’nde E-5 Karayolu’nun yanı başında çukurda kalmış halde kaderine terk edildi. 1980’li yıllarda yapılan E-5 Karayolu nedeniyle köprünün çevresi yükseltilince, yol kavşağının ortasında çukurda kalan köprü kullanıma kapatıldı.

İÇLER ACISI MANZARA

Yıllar içinde bakım görmeyen köprünün üstü otlarla kaplandı, çevresi çöplerle doldu, alt kısmında ise simsiyah renkte su birikintisi oluştu. Havadan çekilen görüntüler, Mimar Sinan’ın asırlık mirasının içler acısı durumunu gözler önüne serdi.

E-5'in yanında unutulan tarih: Mimar Sinan'ın 470 yıllık eseri Haramidere Köprüsü içler acısı halde

"KÖPRÜ RESTORE EDİLİP YENİDEN AÇILMALI"

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, köprü hakkında yaptığı açıklamada, yapının hem tarihi hem mimari açıdan büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Tarihi Haramidere Köprüsü’nün altından geçen dereden adını aldığını biliyoruz. Köprüyü yaptıran kişi, Topkapı Sarayı Kapı Ağası Yakup Ağa’dır ve Mimar Sinan’a inşa ettirmiştir. Yaklaşık 470-500 yıllık bir geçmişe sahip. Ancak E-5’in yapılmasıyla bu noktada kavşak içinde kalmış ve insan erişimine kapanmıştır. Köprünün restorasyonla yeniden erişime açılması gerekiyor."

E-5'in yanında unutulan tarih: Mimar Sinan'ın 470 yıllık eseri Haramidere Köprüsü içler acısı halde

EN BÜYÜK GÖZÜ 8,8 METRE UZUNLUĞUNDA

Köprünün ölçüleri hakkında da bilgi veren Ömer Faruk Yavaşçay, yapının 69 ila 75 metre uzunluğunda, 6-7 metre genişliğinde olduğunu belirterek ortadaki ana gözün 8,8 metre, diğer gözlerin ise 7,9 metre uzunluğunda olduğunu kaydetti.

"BAKIM VE RESTORASYON ŞART"

Tarihi yapının günümüzde 'Çukur Köprü' olarak anıldığını belirten Yavaşçay, şu ifadeleri kullandı:

"Köprü Rumeli kervan yolu üzerinde bulunuyor. Zamanında bu bölgede kervanların önünü kesen haramiler olduğu için derenin adı Haramidere olarak kalmış. Ancak günümüzde köprü çok bakımsız durumda. Üstü otlarla kaplanmış, kitabesi kayıp, çevresi çöplük. Buraya acilen bir ve çevre düzenlemesi yapılmalı. İnsanların ziyaret edebilmesi için de güvenli bir ulaşım yolu şart."

