İlber Ortalı’dan dikkat çeken Rize çayı çıkışı

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Adem Metan’ın Youtube hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ortaylı, çayı çok sevdiğini söylerken Rize çayını beğenmediğini belirtti.

RİZELİLER BİR AN ÖNCE DİKTİKLERİ ÇAYLARI GERİ ALSINLAR

Ortaylı çayın ötesinde eskiden Rize'de yetiştirilen mandalinaların yerine çay ekildiğini söyledi. Ünlü tarihçi, Rize'de çay yerine mandalina ekilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi; "Rizelilerde bir an evvel yerine diktikleri çayları alıp o güzelim mandalinaları geri eksinler. Dünyanın en güzel mandalinası Rize’de yetişir. Bunu da ben ne olduğunu Gürcistan’da öğrendim. Birkaç yerde baktım kalıntı hakikaten de dünyanın en güzel mandalinası. Herhalde o zaman mandalinayı narenciyeyi sevk etmek kolay değildi herhalde. Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş."

"TÜRKİYE'DE İYİ ÇAY YETİŞMEZ"

Öte yandan Prof. Dr. İlber Ortalı Türkiye'de iyi çay yetişmediğini çayın Hindistan ya da Çin'den getirilmesi gerektiğini söyledi. Ortaylı'nın bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.