Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İlber Ortalı’dan dikkat çeken Rize çayı çıkışı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldığı bir Youtube programında Rize çayına yönelik yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Türkiye’deki çay üretimi hakkında konuşan Ortaylı Rize çayını beğenmediğini dile getirirken "Rizeliler bir an önce yerine diktikleri çayları alıp, mandalinaları geri getirsin. Dünyanın en güzel mandalinası Rize'de yetişir. Sivri akıllı biri bunlara çay öğretmiş" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İlber Ortalı’dan dikkat çeken Rize çayı çıkışı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 15:25

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Adem Metan’ın Youtube hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ortaylı, çayı çok sevdiğini söylerken Rize çayını beğenmediğini belirtti.

RİZELİLER BİR AN ÖNCE DİKTİKLERİ ÇAYLARI GERİ ALSINLAR

Ortaylı çayın ötesinde eskiden Rize'de yetiştirilen mandalinaların yerine çay ekildiğini söyledi. Ünlü tarihçi, Rize'de çay yerine ekilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi; "Rizelilerde bir an evvel yerine diktikleri çayları alıp o güzelim mandalinaları geri eksinler. Dünyanın en güzel mandalinası Rize’de yetişir. Bunu da ben ne olduğunu Gürcistan’da öğrendim. Birkaç yerde baktım kalıntı hakikaten de dünyanın en güzel mandalinası. Herhalde o zaman mandalinayı narenciyeyi sevk etmek kolay değildi herhalde. Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş."

İlber Ortalı’dan dikkat çeken Rize çayı çıkışı

"TÜRKİYE'DE İYİ ÇAY YETİŞMEZ"

Öte yandan Prof. Dr. İlber Ortalı Türkiye'de iyi çay yetişmediğini çayın Hindistan ya da Çin'den getirilmesi gerektiğini söyledi. Ortaylı'nın bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İlber Ortaylı'dan Fenerbahçeli olma teklifine esprili cevap!
Ata Demirer'den deniz ortasında İlber Ortaylı taklidi
ETİKETLER
#mandalina
#Prof. Dr. İlber Ortaylı
#Rize Çayı
#Türkiye Çayı
#Hindistan Çayı
#Çin Çayı
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.