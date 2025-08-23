Ata Demirer'den deniz ortasında İlber Ortaylı taklidi

Ünlü komedyen Ata Demirer, denizin ortasında çektiği videoda Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sesini taklit ederek takipçilerini güldürdü. Demirer, güldürürken, tarihe atıfta bulunmaktan ise geri kalmadı.

ATA DEMİRER BU KEZ İLBER ORTAYLI'YI TAKLİT ETTİ

Suya girmeden önce Ortaylı'nın üslubuyla konuşan Demirer, "Yani şimdi İlber Hoca'nın dediği gibi tarihi bileceksin. Adam üstünde yaşıyor, hiçbir şey bilmiyor. Götürsen saksı zanneder adam." derken videoya ise "İlber hocamın kulakları çınlasın" diyerek selam gönderdi.

Ardından dalış yapan komedyen, su altındaki tarihi amforaları görüntüleyerek, "2000 yıllık tarihi eserlere dokundum" ifadeleri kullandı.

Antik dönemlerde şarap, zeytinyağı, tahıl ve çeşitli sıvı ürünlerin taşınması için kullanılan amforalar, genellikle seramikten yapılan, iki kulplu ve dar boyunlu büyük kaplardır.