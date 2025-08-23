Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ata Demirer'den deniz ortasında İlber Ortaylı taklidi

Çanakkale'de tatil yapan Ata Demirer, İlber Ortaylı'nın taklidini yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Ata Demirer, İlber Ortaylı'nın sesini taklit ederek hem güldürdü hem de tarihe selam gönderdi.

Ata Demirer'den deniz ortasında İlber Ortaylı taklidi
23.08.2025
23.08.2025
saat ikonu 15:04

Ünlü komedyen , denizin ortasında çektiği videoda Prof. Dr. 'nın sesini ederek takipçilerini güldürdü. Demirer, güldürürken, tarihe atıfta bulunmaktan ise geri kalmadı.

ATA DEMİRER BU KEZ İLBER ORTAYLI'YI TAKLİT ETTİ

Suya girmeden önce Ortaylı'nın üslubuyla konuşan Demirer, "Yani şimdi İlber Hoca'nın dediği gibi tarihi bileceksin. Adam üstünde yaşıyor, hiçbir şey bilmiyor. Götürsen saksı zanneder adam." derken videoya ise "İlber hocamın kulakları çınlasın" diyerek selam gönderdi.

Ata Demirer'den deniz ortasında İlber Ortaylı taklidi

Ardından dalış yapan komedyen, su altındaki tarihi amforaları görüntüleyerek, "2000 yıllık tarihi eserlere dokundum" ifadeleri kullandı.

Ata Demirer'den deniz ortasında İlber Ortaylı taklidi

Antik dönemlerde şarap, zeytinyağı, tahıl ve çeşitli sıvı ürünlerin taşınması için kullanılan amforalar, genellikle seramikten yapılan, iki kulplu ve dar boyunlu büyük kaplardır.

ETİKETLER
#ilber ortaylı
#komedi
#tarih
#Ata Demirer
#taklit
#Amfora
#Magazin
