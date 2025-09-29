Menü Kapat
TGRT Haber
Kültür - Sanat
Okyanusun Devleri sergisi İstanbul Akvaryum'da açıldı

Türkiye kıyılarında karaya vuran dev kaşalot, uzun balina ve Akdeniz foku gibi deniz memelilerine ait iskeletlerin sergilendiği "Okyanusun Devleri" sergisi, İstanbul Akvaryum'da ziyaretçileriyle buluştu.

AA, İHA
29.09.2025
29.09.2025
Türk kıyılarında karaya vuran dev kaşalot, uzun balina ve Akdeniz foku gibi deniz memelilerinin iskeletlerinden oluşan “Okyanusun Devleri” sergisi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından İstanbul Akvaryum’un ev sahipliğinde ziyaretçilere açıldı. Serginin açılışı, TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ve İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu’nun katılımıyla yapıldı.

"CANLILARIN KORUNMASI İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Açılışta konuşan Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, serginin Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de başka hiçbir yerde görülemeyecek çok özel bir koleksiyonu ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. TÜDAV ile birlikte yürüttüğümüz bu projede, ülkemiz kıyılarında karaya vuran dev balinaların iskeletleri büyük bir uzmanlık ve titizlikle bir araya getirildi. Bu sergiyle, 7'den 70'e tüm ziyaretçilerimize deniz memelilerini ve aynı gezegende yaşadığımız deniz canlılarını tanıtmayı hedefliyoruz. Ülkemizin ulusal akvaryumu olarak, denizlerimizin ve denizlerde yaşayan canlıların korunması için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

"ÖRNEKLER, DENİZ EKOSİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİMİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYO"

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ise sergilenen iskeletlerin bilimsel önemine değinerek, "Burada sergilenen Akdeniz foku 1998'de Çeşme'de, kaşalot balina 2020'de Antalya'nın Kumluca ilçesinde, uzun balina ise 2002'de Adana'nın Haylazlı ilçesinde karaya vurmuştu. Bu hayvanların neden öldüğünü anlamak tamamen bilimsel bir kaygı. Eğer 30 tonluk dev bir hayvan ölüyorsa, bu ekosistemde bir şeyler değişiyor demektir. Kirlilik, besin yetersizliği, gürültü kirliliği veya ağa takılma gibi nedenler olabilir. Bu örnekler, deniz ekosistemindeki değişimi gözler önüne seriyor" dedi.

"SERGİYİ HERKESİN GÖRMESİ GEREKİYOR"


Sergideki "Ege" adını verdikleri yunus iskeletinin özel bir hikayesi olduğunu da belirten Öztürk, "2000 yılında ağa takılan bu hayvanı dalarak kurtardık ve doğaya geri saldık. Adını da Ege koyduk. Onun filmi de sergide yer alıyor" diye konuştu. Türkiye'deki deniz araştırmacılarının emeğiyle oluşturulan serginin herkes tarafından görülmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, "Bu koleksiyonu görmek için en yakın yer İtalya. Oysa burası hem İstanbul hem de tüm Türkiye halkı için çok daha kolay ve erişilebilir. Bu eserler emekle oluşturulmuş, Türkiye denizlerinde yaşayan hayvanların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir koleksiyon" diye konuştu.

