Kültür - Sanat
Sami Yusuf'tan uzun yıllar sonra İstanbul'da unutulmaz gece: Konser gelirleri Gazze'ye

Dünyaca ünlü geleneksel müzik yorumcusu Sami Yusuf uzun yılların ardından İstanbul'da konser verdi. Sahnede Türkiye'ye selam gönderen Yusuf, Gazze'yi de dualarla andı.

Sami Yusuf'tan uzun yıllar sonra İstanbul'da unutulmaz gece: Konser gelirleri Gazze'ye
Dünya müziği geleneğinin usta isimlerinden biri olarak gösterilen Sami Yusuf, uzun bir aranın ardından İstanbul'da konser verdi.

Anadolu PSM, SİS Production ve Kalyon Ajans işbirliğinde Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilen "Ecstasy: İki Deniz Arasında" başlıklı konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sami Yusuf'tan uzun yıllar sonra İstanbul'da unutulmaz gece: Konser gelirleri Gazze'ye

Yaklaşık 25 bin kişinin izlediği konserin başında Türkçe bir konuşma yapan Sami Yusuf, şunları söyledi:

"Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah Türkiye'yi ve Türk dünyasını korusun. Allah bütün ümmeti ve insanlığı esirgesin. Allah milleti şerden tamamen esirgesin ve tüm dualarımız 'deki, Filistin'deki kardeşlerimizle olsun. Sizi duyuyoruz yanınızdayız. Türkiye, insanlık daima yanınızda, Allah yar ve yardımcınız olsun."

Sami Yusuf'tan uzun yıllar sonra İstanbul'da unutulmaz gece: Konser gelirleri Gazze'ye

"İSTANBUL VE BU ÜLKE KALBİMİN DERİNLERİNDE"

Yusuf, konserde dünyanın farklı yerlerinden harika müzisyenlerle sahne almanın büyük bir onur olduğunu vurgulayarak, "İstanbul ve bu ülke kalbimin derinlerinde." ifadesini kullandı.

Konserde sanatçıya Çin, Fransa, İngiltere ve İspanya'dan ünlü sanatçıların yanı sıra vokallerde Türkiye'den İbrahim Suat Erbay, Çiğdem Gürdal, Ahmet Yağmur Kucur ve Çiğdem Yarkın eşlik etti.

Sami Yusuf, 2019'da çıkardığı ve çokça beğenilen "Nasimi" parçası ile konserin açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca aynı parçayla konser sonunda bis yaptı.

Toplam 75 kişilik bir orkestrayla sahne alan sanatçı, yeni albümü "Ecstasy"i de ilk kez bu konserde tanıttı.

Her biri bu konsere özel düzenlenerek seslendirilen eserler arasında mehter müzisyenlerinin de eşlik ettiği "Between Sea and Sky", Mevlana ve Yunus Emre'nin sözlerinden esinlenen, katmanlı ritim ve melodilerle "In That Ocean", İspanyol şiirlerinin öne çıktığı ve Sami Yusuf'un ilk kez İspanyolca söylediği "Eterna" ve "Amada" parçaları yer aldı.

Bu iki parçaya flamenko sanatçısı Moro eşlik etti.

Sami Yusuf'tan uzun yıllar sonra İstanbul'da unutulmaz gece: Konser gelirleri Gazze'ye

GAZZE'YE ESERİNİ İTHAF ETTİ

Yusuf, Fuzuli'nin sözleriyle bestelediği "The Meeting" (Buluşma) adlı eserini de Gazze'ye ithaf etti.

İş, siyaset, müzik ve kültür sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin ilgi gösterdiği konseri izlemeye gelenler arasında Mazhar Alanson ve Orhan Gencebay da yer aldı.

KONSER GELİRİ GAZZE'YE

Konser gelirinin bir kısmı, Filistin'de ve Gazze'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacak.

