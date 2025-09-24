Adamlar grubu faaliyetlerini durdurma kararı aldı! Nedeni ise sonradan anlaşıldı

Dört kişilik grup üyelerinden oluşan Adamlar, son paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırttı. Tüm faaliyetlerini durduklarını açıklayan Adamlar grubu paylaşımlarıyla şaşkına uğrattı. Gerçek ise sonradan anlaşıldı.

ADAMLAR GRUBU DAĞILDI MI?

Adamlar grubu faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bir süreliğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz” denildi. Açıklamada, “Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz” denildi.

Grup son olarak 20 Eylül’de Ankara’da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen “Arabasız Gün” konserinde Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) sahne almıştı.

ADAMLAR GRUBUNUN NEDEN FAALİYETLERİNİ DURDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adamlar grubu faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Grup kararın nedenini açıklamazken gitarist Gürkan Öğütücü, grubun sosyal medya hesabını takipten çıkardı.