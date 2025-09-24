Yasemin Şefkatli üşüttüğünü zannetti, doktora gidince gözyaşlarına boğuldu

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli 2021 yılında evlendi. İkiz çocuklarına Ocak 2024 yılında kavuşan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yasemin Şefkatli son olarak ise ameliyat olacağını duyurdu.

YASEMİN ŞEFKATLİ SEVENLERİNİ KORKUTTU

Ağrılarla beraber hastaneye koşan Yasemin Şefkatli aldığı kötü haberle neye uğradığını şaşırdı. Yasemin Şefkatli yaptığı paylaşımda; "Üşütmüşümdür diye girdiğimiz hastaneden göbek fıtığı olduğumu öğrenerek çıktık. Akşam ameliyata giriyordum neredeyse. Neyse birkaç müdahale ile şu an iyiyim ama haftaya ameliyat" notunu düştü.

Haftaya ameliyat olacak Yasemin Şefkatli oğluyla yaptığı paylaşıma, "Bir süre kucak yok.. ağır kaldırmamam gerekiyormuş.. kafana bunu mu taktın diyeceksiniz nedense bir tek bunu taktım" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ay ise "2 aydır ciddi bir baş dönmesi problemi taşıyorum. Tüm tahlillerimi oldum, geçen sene olduğu gibi bu sene de nörolojiye göründüm. Herhalde diyorum problem, gece kesintisiz 2 saat bile uyuyamamak... Şimdi spora kesin dönüş yaptığımda zihnim açıldı gerçekten. Dinlenmeyi reddettiğimi fark ettim çünkü bazen Emir gece 10 dakikada bir uyanıyor ve ben her uyanışımda tekrar uyanır diye geri yatamıyorum." ifadelerini kullandı.