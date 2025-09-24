Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Yasemin Şefkatli üşüttüğünü zannetti, doktora gidince gözyaşlarına boğuldu

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli bugün apar topar hastaneye koştu. Üşüttüğünü düşünen Yasemin Şefkatli Tatlıses, haftaya ameliyat olması gerektiğini öğrendi.

Yasemin Şefkatli üşüttüğünü zannetti, doktora gidince gözyaşlarına boğuldu
Dilek Ulusan
24.09.2025
24.09.2025
İbrahim Tatlıses'in oğlu ile evlenen 2021 yılında evlendi. İkiz çocuklarına Ocak 2024 yılında kavuşan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yasemin Şefkatli son olarak ise olacağını duyurdu.

YASEMİN ŞEFKATLİ SEVENLERİNİ KORKUTTU

Ağrılarla beraber hastaneye koşan Yasemin Şefkatli aldığı kötü haberle neye uğradığını şaşırdı. Yasemin Şefkatli yaptığı paylaşımda; "Üşütmüşümdür diye girdiğimiz hastaneden göbek fıtığı olduğumu öğrenerek çıktık. Akşam ameliyata giriyordum neredeyse. Neyse birkaç müdahale ile şu an iyiyim ama haftaya ameliyat" notunu düştü.

Yasemin Şefkatli üşüttüğünü zannetti, doktora gidince gözyaşlarına boğuldu

Haftaya ameliyat olacak Yasemin Şefkatli oğluyla yaptığı paylaşıma, "Bir süre kucak yok.. ağır kaldırmamam gerekiyormuş.. kafana bunu mu taktın diyeceksiniz nedense bir tek bunu taktım" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Yasemin Şefkatli üşüttüğünü zannetti, doktora gidince gözyaşlarına boğuldu

Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ay ise "2 aydır ciddi bir baş dönmesi problemi taşıyorum. Tüm tahlillerimi oldum, geçen sene olduğu gibi bu sene de nörolojiye göründüm. Herhalde diyorum problem, gece kesintisiz 2 saat bile uyuyamamak... Şimdi spora kesin dönüş yaptığımda zihnim açıldı gerçekten. Dinlenmeyi reddettiğimi fark ettim çünkü bazen Emir gece 10 dakikada bir uyanıyor ve ben her uyanışımda tekrar uyanır diye geri yatamıyorum." ifadelerini kullandı.

Yasemin Şefkatli üşüttüğünü zannetti, doktora gidince gözyaşlarına boğuldu
Sıkça Sorulan Sorular

YASEMİN ŞEFKATLİ KAÇ YAŞINDA?
1992 doğumlu olan Yasemin Şefkatli, 2021 İdo Tatlıses ile evlendi. Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçisi olan Yasemin Şefkatli, sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyor.
