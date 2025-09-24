Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Editor
Editor
 | Dilek Ulusan

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen boşanma iddialarına son noktayı koydu

Haklarında sürekli boşanacaklarına dair haberler çıkan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti iddialara tepki gösterdi. Yakın bir arkadaşlarının sergisini gezmeye giden çiftten Burak Özçivit, "Yalan dolan, bıktık artık. Lütfen bu saçma konuları hiç açmayın" diyerek sitem etti.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen boşanma iddialarına son noktayı koydu
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 15:01

Geçtiğimiz günlerde ile 'in gayrimenkullerini değerinden daha uygun fiyata satmaya kalkışınca boşanma iddiaları da ortaya atıldı. Arkadaşının sergisinde konuşan Burak Özçivit, isyan etti.

BURAK ÖZÇİVİT: BIKTIK ARTIK

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olduğunu ve her sene etkinliği takip ettiğini belirten Burak Özçivit, ısrarlı sorular üzerine; "Yalan dolan, bıktık artık. Lütfen bu saçma konuları hiç açmayın. Bugün sanat konuşuyoruz. Böyle güzel bir günde güzel şeylerden konuşalım" açıklamasında bulunurken, araya giren Fahriye Evcen ise iddialar hakkında; "Yok daha neler" dedi.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen boşanma iddialarına son noktayı koydu

Burak Özçivit'in lüks araçlarını ve evlerini elden çıkardığı iddiaları gündemine bomba gibi düştü. Burak Özçivit'in birçok aracın zararına satıldığı, 22 milyon liraya alınan bir otomobilin 14 milyona devredildiği öne sürüldü.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen boşanma iddialarına son noktayı koydu

BURAK ÖZÇİVİT'İN GAYRİMENKULLERİNİ YARI FİYATINA SATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Özçivit yalnızca arabaları değil, Acarkent'teki iki evini de satışa çıkardığı idida edildi. Hatta emlakçılar aracılığıyla değil, doğrudan çevresine ulaşıp "uygun fiyatla alır mısınız?" teklifi götürdüğü iddia edildi. Bu durum "ya boşanma ya da yurt dışına taşınma" ihtimallerini gündeme getirdi.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen boşanma iddialarına son noktayı koydu
TGRT Haber
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.