Dua Lipa'nın İsrail destekçisi menajeriyle yollarını ayırdığı iddia edilmişti! Bu kez yalanlama ünlü isimden geldi

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın İsrail destekçisi menajeriyle yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Ancak Dua Lipa bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında iddiaları yalanladı.

Dua Lipa'nın İsrail destekçisi menajeriyle yollarını ayırdığı iddia edilmişti! Bu kez yalanlama ünlü isimden geldi
24.09.2025
24.09.2025
'e verdiği destekle bilinen Kosova doğumlu Dua Lipa'nın uzun süredir beraber çalıştığı destekçisi menajeri David Levy ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Çıkan haberleri yalanlayan Dua Lipa, "'Özgür Filistin'den yanayım ancak küresel bir trajediyi manşetlere taşımak için bunu kullanmak benim için son derece sorunlu bir şey." ifadelerini kullandı.

DUA LIPA'DAN İSRAİL DESTEKÇİSİ MENAJERİNİ KOVDUĞU İDDİALARINA YALANLAMA

Dua Lipa sosyal hesabından menajeriyle yollarını ayırmadığını belirtti ve "David Levy veya diğer müzik yöneticilerinin, gerçeği dile getiren bir sanatçıya yönelik eylemlerini onaylamıyorum. Basının bunu nasıl ele aldığını da görmezden gelemiyorum. Haber tamamen yanlış olmakla kalmıyor, Daily Mail'in kullandığı anlatı da kasıtlı olarak kışkırtıcı, yalnızca tıklama almak için uydurulmuş ve açıkça internette fikir ayrılığı yaratmayı amaçlıyor. Ben her zaman 'Özgür Filistin'den yanayım ancak küresel bir trajediyi manşetlere taşımak için bunu kullanmak benim için son derece sorunlu bir şey." ifadelerini kullandı.

Dua Lipa'nın İsrail destekçisi menajeriyle yollarını ayırdığı iddia edilmişti! Bu kez yalanlama ünlü isimden geldi

Daily Mail’in iddialarına göre, “Dua, David Levy’nin artık kendisiyle çalışmayacağını açıkça bildirdi. Kendisi Filistin yanlısı ve görüşleri David’le uyuşmuyor. Dua, Levy’nin savaşını ve İsrail’in Filistinlilere korkunç davranışlarını desteklediğini düşünüyordu. Bu düşüncesi, Eavis’e gönderilen mektupla daha da netleşti.” dedi.

Dua Lipa'nın İsrail destekçisi menajeriyle yollarını ayırdığı iddia edilmişti! Bu kez yalanlama ünlü isimden geldi
ETİKETLER
#Medya
#gazze
#İsrail
#filistin
#Dua Lipa
#David Levy
#Müziğin Eleştirel Onayı
#Magazin
