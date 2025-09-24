Menü Kapat
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçer'in yeni sevgilisi de ünlü çıktı

Hadise ile evliliğiyle bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Dinçerler'in yeni sevgilisi de tanıdık çıktı. Geçtiğimiz hafta yan yana görüntülenen Mehmet Dinçerler'in Miss Turkey 2022 finalisti Selver Mira Atagül ile kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı öğrenildi.

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 11:51

Hadise ile Mehmet Dinçer çifti Mayıs 2022'de evlendi ve Ekim 2022'de ise boşandı. Ne evlilikleriyle ilgili ne de nedenleriyle ilgili açıklama yapmayan çiftten 'in yeni sevgilisi ünlü çıktı.

MEHMET DİNÇERLER İLE SELVER MİRA ATAGÜL'ÜN AŞKI İSPATLANDI

İlk evliliği beş ay süren genç iş insanı Mehmet Dinçerler, yıllar sonra tekrar hayatıyla gündemde! Uzun süredir gündeminden uzak duran, sadece işlerine kanalize olan Dinçerler'in adı, geçen hafta Miss Turkey 2022 finalistlerinden Selver Mira Atagül ile anılmıştı.

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçer'in yeni sevgilisi de ünlü çıktı

Amerika'dan getirdiği kahve markası ve pastane ile Türkiye'de büyük başarı elde eden, Berlin'de kendi kahve markasını kurup önceki hafta ilk kafesini açan Mehmet Dinçerler ile Selver Mira Atagül'ün aşk yaşayıp yaşamadığı herkesin merak konusuydu.

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçer'in yeni sevgilisi de ünlü çıktı

Sabah'ın haberine göre; Çifte yakın bir kaynak Mehmet Dinçerler ile Mira Atagül'ün ilişkisini doğruladı ve ikilinin ilişkisinin çok yeni olduğunu belirtti. Henüz birbirlerini tanıma aşamasında olan çiftin çiftin çok iyi anlaştığını da yakın çevresinden yayılan bilgi oldu.

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçer'in yeni sevgilisi de ünlü çıktı

Sıkça Sorulan Sorular

SELVER MİRA ATAGÜL KİMDİR?
Miss Turkey 2022 finalistlerinden biri olan Selver Mira Atagül, 1999 doğumludur. Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunu Atagül, model olarak kariyerine devam ediyor.
Pınar Altuğ kıskançlık İddialarına cevap verdi! Yağmur Atacan ile gerçek kavga nedenlerini ilk kez anlattı
Aslıhan Malbora'dan bir ilk! Kuralı Çağatay Ulusoy'un doğum gününde bozdu
