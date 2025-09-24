Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçer'in yeni sevgilisi de ünlü çıktı

Hadise ile Mehmet Dinçer çifti Mayıs 2022'de evlendi ve Ekim 2022'de ise boşandı. Ne evlilikleriyle ilgili ne de boşanma nedenleriyle ilgili açıklama yapmayan çiftten Mehmet Dinçerler'in yeni sevgilisi ünlü çıktı.

MEHMET DİNÇERLER İLE SELVER MİRA ATAGÜL'ÜN AŞKI İSPATLANDI

İlk evliliği beş ay süren genç iş insanı Mehmet Dinçerler, yıllar sonra tekrar aşk hayatıyla gündemde! Uzun süredir magazin gündeminden uzak duran, sadece işlerine kanalize olan Dinçerler'in adı, geçen hafta Miss Turkey 2022 finalistlerinden model Selver Mira Atagül ile anılmıştı.

Amerika'dan getirdiği kahve markası ve pastane ile Türkiye'de büyük başarı elde eden, Berlin'de kendi kahve markasını kurup önceki hafta ilk kafesini açan Mehmet Dinçerler ile Selver Mira Atagül'ün aşk yaşayıp yaşamadığı herkesin merak konusuydu.

Sabah'ın haberine göre; Çifte yakın bir kaynak Mehmet Dinçerler ile Mira Atagül'ün ilişkisini doğruladı ve ikilinin ilişkisinin çok yeni olduğunu belirtti. Henüz birbirlerini tanıma aşamasında olan çiftin çiftin çok iyi anlaştığını da yakın çevresinden yayılan bilgi oldu.