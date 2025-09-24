Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Pınar Altuğ kıskançlık İddialarına cevap verdi! Yağmur Atacan ile gerçek kavga nedenlerini ilk kez anlattı

Pınar Altuğ, zaman zaman eşi Yağmur Atacan ile fikir ayrılıklarının olduğunu belirterek kavga etme nedenlerini ilk kez anlattı. 19 yıldır evli olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın son kavga nedeni ise ünlü ismi bir hayli sinirlendirmiş.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Pınar Altuğ kıskançlık İddialarına cevap verdi! Yağmur Atacan ile gerçek kavga nedenlerini ilk kez anlattı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 11:10

dizisiyle popüler olan oyuncu , haklarında çıkan ayrılık haberlerine sitem ederek 19 yıllık evliliklerinde kavga nedenlerini ilk kez paylaştı.

PINAR ALTUĞ İLE YAĞMUR ATACAN'IN KAVGA NEDENLERİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde yoga görüntüleriyle çok konuşulan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile aralarında kıskanç sebebiyle olmadığını belirtti ve kavga nedenlerini ilk kez anlattı.

Pınar Altuğ kıskançlık İddialarına cevap verdi! Yağmur Atacan ile gerçek kavga nedenlerini ilk kez anlattı

Son olarak "En son ne için tartıştınız?" sorusuna da cevaplayan 51 yaşındaki oyuncu, "Geçen hafta sonu tekneye çıktık. Ben çok yorgundum, baş başa zaman geçirmeyi beklerken eşim herkesi davet etmiş. Baş başa romantik yapacağız' deyip de herkese haber verdi. Kalabalık yaptı. Kalabalık olunca şaşırdım ama ertesi gün sözünü tuttu, baş başa vakit geçirdik." dedi.

Pınar Altuğ kıskançlık İddialarına cevap verdi! Yağmur Atacan ile gerçek kavga nedenlerini ilk kez anlattı

PINAR ALTUĞ İLE YAĞMUR ATACAN'IN KIZLARI SU ANNESİNİN KOPYASI ÇIKTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi gören Pınar Altuğ, son olarak 16 yaşındaki kızı Su Atacan ile paylaşım yaptı. "Kızımm" notunu düşen Pınar Altuğ ve kızı Su'ya yorum yağdı. herkes Su'yu anne Pınar Altuğ'a benzetti.

Pınar Altuğ kıskançlık İddialarına cevap verdi! Yağmur Atacan ile gerçek kavga nedenlerini ilk kez anlattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aslıhan Malbora'dan bir ilk! Kuralı Çağatay Ulusoy'un doğum gününde bozdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pembe Panter'in unutulmaz ismi Claudia Cardinale hayatını kaybetti
ETİKETLER
#tartışma
#evlilik
#kıskançlık
#pınar altuğ
#çocuklar duymasın
#Tekne Karnavalı
#Yağmur Atacan
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.