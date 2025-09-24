Pınar Altuğ kıskançlık İddialarına cevap verdi! Yağmur Atacan ile gerçek kavga nedenlerini ilk kez anlattı

Çocuklar Duymasın dizisiyle popüler olan oyuncu Pınar Altuğ, haklarında çıkan ayrılık haberlerine sitem ederek 19 yıllık evliliklerinde kavga nedenlerini ilk kez paylaştı.

PINAR ALTUĞ İLE YAĞMUR ATACAN'IN KAVGA NEDENLERİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde yoga görüntüleriyle çok konuşulan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile aralarında kıskanç sebebiyle tartışma olmadığını belirtti ve kavga nedenlerini ilk kez anlattı.

Son olarak "En son ne için tartıştınız?" sorusuna da cevaplayan 51 yaşındaki oyuncu, "Geçen hafta sonu tekneye çıktık. Ben çok yorgundum, baş başa zaman geçirmeyi beklerken eşim herkesi davet etmiş. Baş başa romantik yapacağız' deyip de herkese haber verdi. Kalabalık yaptı. Kalabalık olunca şaşırdım ama ertesi gün sözünü tuttu, baş başa vakit geçirdik." dedi.

PINAR ALTUĞ İLE YAĞMUR ATACAN'IN KIZLARI SU ANNESİNİN KOPYASI ÇIKTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi gören Pınar Altuğ, son olarak 16 yaşındaki kızı Su Atacan ile paylaşım yaptı. "Kızımm" notunu düşen Pınar Altuğ ve kızı Su'ya yorum yağdı. herkes Su'yu anne Pınar Altuğ'a benzetti.