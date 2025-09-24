Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Pembe Panter'in unutulmaz ismi Claudia Cardinale hayatını kaybetti

İtalya sinemasının efsane ismi Claudia Cardinale 87 yaşında hayatını kaybetti. Cardinale, Türk yapımı filmde de rol almış, İstanbul Film Festivali ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüle lâyık görülmüştü

Pembe Panter'in unutulmaz ismi Claudia Cardinale hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
10:12
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
10:18

Pembe Panter filmiyle popüler olan İtalyan oyuncu Claudia Cardinale, 87 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Laurent Savry, Cardinale’in Fransa’nın Nemours kentinde, çocuklarının yanında hayatını kaybettiğini duyurdu.

CLAUDIA CARDINALE HAYATINI KAYBETTİ

Claudia Cardinale, rol aldığı filmlerin yanı sıra, yaşam öyküsüyle de dikakt çekiyor. Claudia Cardinale, İtalyan bir ailenin kızı olarak Nisan 1938'te Tunus'ta dünyaya geldi. Cardinale'nin sinema dünyasıyla tanışması, 1957'de Tunus'ta düzenlenen bir güzellik yarışmasını kazanarak Venedik Film Festivali'ne katılma hakkı kazanmasıyla gerçekleşti.

Pembe Panter'in unutulmaz ismi Claudia Cardinale hayatını kaybetti

1960'larda daha sonra evleneceği yapımcı Franco Cristaldi'nin desteğiyle İtalyan sinemasının uluslararası yıldızları arasına girdi.

Pembe Panter'in unutulmaz ismi Claudia Cardinale hayatını kaybetti

Blake Edwards'ın yönettiği komedi filmi 'Pembe Panter'de ve 1968'de Sergio Leone'nin 'Bir Zamanlar Batı'da filminde rol alarak şöhretini pekiştirdi.

Pembe Panter'in unutulmaz ismi Claudia Cardinale hayatını kaybetti

Claudia Cardinale, Türkiye'de de İstanbul Film Festivali ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüle lâyık görüldü.

Pembe Panter'in unutulmaz ismi Claudia Cardinale hayatını kaybetti
Sıkça Sorulan Sorular

CLAUDIA CARDINALE KİMDİR?
Claudia Cardinale, 1957'de yapılan bir güzellik yarışmasında Tunus'taki en güzel İtalyan kız seçilerek Venedik Film Festivali'ne gitmeye hak kazandı. 1958'de Goha adlı filmle sinemaya başladı.
