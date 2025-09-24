Pembe Panter'in unutulmaz ismi Claudia Cardinale hayatını kaybetti

Pembe Panter filmiyle popüler olan İtalyan oyuncu Claudia Cardinale, 87 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Laurent Savry, Cardinale’in Fransa’nın Nemours kentinde, çocuklarının yanında hayatını kaybettiğini duyurdu.

CLAUDIA CARDINALE HAYATINI KAYBETTİ

Claudia Cardinale, rol aldığı filmlerin yanı sıra, yaşam öyküsüyle de dikakt çekiyor. Claudia Cardinale, İtalyan bir ailenin kızı olarak Nisan 1938'te Tunus'ta dünyaya geldi. Cardinale'nin sinema dünyasıyla tanışması, 1957'de Tunus'ta düzenlenen bir güzellik yarışmasını kazanarak Venedik Film Festivali'ne katılma hakkı kazanmasıyla gerçekleşti.

1960'larda daha sonra evleneceği yapımcı Franco Cristaldi'nin desteğiyle İtalyan sinemasının uluslararası yıldızları arasına girdi.

Blake Edwards'ın yönettiği komedi filmi 'Pembe Panter'de ve 1968'de Sergio Leone'nin 'Bir Zamanlar Batı'da filminde rol alarak şöhretini pekiştirdi.

Claudia Cardinale, Türkiye'de de İstanbul Film Festivali ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüle lâyık görüldü.