Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz için yine adliyeye koştu! Meğerse hiçbir şey bitmemiş

Oyuncu ve şarkıcı kendisini ölümle tehdit eden ve eşi Samar Dadgar'a hakaret yağdıran abisi Ercan Deniz için yeniden adliyeye koştu. Geçtiğimiz haftalarda aralarındaki buzları eriten kardeşlerin tekrar arası bozuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özcan Deniz abisi Ercan Deniz için yine adliyeye koştu! Meğerse hiçbir şey bitmemiş
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 09:50

Ünlü sanatçı ve ağabeyi arası tapu davaları nedeniyle bozulmuştu. İddiaya göre şarkıcı Deniz, kendisine ait olan yerin tapusunu ağabeyinin üzerine tescil ettirmişti. Bu tapuları daha sonra üzerine kaydettirmek isteyen Özcan Deniz, ve abisi Ercan Deniz arasında davalar başladı. Geçtiğimiz haftalarda mal paylaşımı yaparak aralarındaki buzları eriten abi kardeşin arası tekrar bozuldu.

ÖZCAN DENİZ ABİSİ İÇİN SOLUĞU ADLİYEDE ALDI

Özcan Deniz, tedbir kararının geçtiğimiz günlerde sona ermesiyle yeniden mahkemenin yolunu tuttu. Mahkeme sunduğu dilekçesinde Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile gerilimin devam ettiğini tehdit durumun hala daha sürdüğünü ifade etti.

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz için yine adliyeye koştu! Meğerse hiçbir şey bitmemiş

ÖZCAN DENİZ VE ERCAN DENİZ ARASINDA BARIŞ SAĞLANMIŞTI

Baeyaz Magazin'in iddiasına göre; Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ile barışı sağladığı ve aralarında imzaladıkları protokolle ağabeyine iki villa verdiği öne sürüldü. Anne Kadriye Deniz'in aile içinde yaşanan problemlerin çözüldüğü bilgisini verdiği de programda belirtildi.

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz için yine adliyeye koştu! Meğerse hiçbir şey bitmemiş

ANNE KADRİYE DENİZ OĞLU ÖZCAN DENİZ'İ SİLDİ

Katıldığı televizyon programında konuşan anne Kadriye Deniz, "Ercan, Özcan'ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor. Ercan, kendine hakim ol. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter! Borçları beraber ödeyin. Sen ödemedin, ağabeyin ödemedi. O banka borcu 40 milyon TL'den 85 milyona çıktı. Günah... Sağlığınız elinizden gidecek" dedi. Özcan Deniz'in sözleri sonrası Kadriye Deniz, oğlunu hayatından çıkarttığını da belirtmişti.

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz için yine adliyeye koştu! Meğerse hiçbir şey bitmemiş
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Serenay Sarıkaya'dan sevenlerine müjde! Yeni projeleri için tarih verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ece Erken gelen telefon faturasına sitem etti: Aidat mı, kira mı?
ETİKETLER
#özcan deniz
#barış
#Ercan Deniz
#Aile Davası
#Tapu Davaları
#Medya Çıktıları
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.