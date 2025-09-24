Özcan Deniz abisi Ercan Deniz için yine adliyeye koştu! Meğerse hiçbir şey bitmemiş

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz arası tapu davaları nedeniyle bozulmuştu. İddiaya göre şarkıcı Deniz, kendisine ait olan yerin tapusunu ağabeyinin üzerine tescil ettirmişti. Bu tapuları daha sonra üzerine kaydettirmek isteyen Özcan Deniz, ve abisi Ercan Deniz arasında davalar başladı. Geçtiğimiz haftalarda mal paylaşımı yaparak aralarındaki buzları eriten abi kardeşin arası tekrar bozuldu.

ÖZCAN DENİZ ABİSİ İÇİN SOLUĞU ADLİYEDE ALDI

Özcan Deniz, tedbir kararının geçtiğimiz günlerde sona ermesiyle yeniden mahkemenin yolunu tuttu. Mahkeme sunduğu dilekçesinde Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile gerilimin devam ettiğini tehdit durumun hala daha sürdüğünü ifade etti.

ÖZCAN DENİZ VE ERCAN DENİZ ARASINDA BARIŞ SAĞLANMIŞTI

Baeyaz Magazin'in iddiasına göre; Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ile barışı sağladığı ve aralarında imzaladıkları protokolle ağabeyine iki villa verdiği öne sürüldü. Anne Kadriye Deniz'in aile içinde yaşanan problemlerin çözüldüğü bilgisini verdiği de programda belirtildi.

ANNE KADRİYE DENİZ OĞLU ÖZCAN DENİZ'İ SİLDİ

Katıldığı televizyon programında konuşan anne Kadriye Deniz, "Ercan, Özcan'ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor. Ercan, kendine hakim ol. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter! Borçları beraber ödeyin. Sen ödemedin, ağabeyin ödemedi. O banka borcu 40 milyon TL'den 85 milyona çıktı. Günah... Sağlığınız elinizden gidecek" dedi. Özcan Deniz'in sözleri sonrası Kadriye Deniz, oğlunu hayatından çıkarttığını da belirtmişti.