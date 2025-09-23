Serenay Sarıkaya'dan sevenlerine müjde! Yeni projeleri için tarih verdi

Son olarak Aile dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya, uzun bir aranın ardından muhabirlerin sorularını cevapladı. Bugün ilk olarak güzellik merkezinden çıkan Serenay Sarıkaya daha sonra ise sergide görüntülendi.

SERENAY SARIKAYA'DAN SEVENLERİNE MÜJDE

Ekrandan uzak kaldığı sürede neler yaptığını belirten Serenay Sarıkaya, "Uzunca bir süredir İstanbul’daydım. Sadece biraz daha sakin şekilde evde korunaklı bir zaman geçirdim. Biraz da gezdim. Bu sene çalışmayı istememiştim. Sene sonuna kadar dinlendim. Önümüzdeki sene güzel projelerde olacağım" dedi.

İstanbul'da bir sergiye katılan ve 50 bin liralık terlikleriyle ilgili konuşan Sarıkaya, "O çok eski bir terlik. Daha önce de fotoğrafları çekilmişti. Her seferinde heyecanlanacak bir şey yok aslında. Rahat hissettiğim için tercih ediyorum" dedi.