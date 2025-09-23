Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Serenay Sarıkaya'dan sevenlerine müjde! Yeni projeleri için tarih verdi

Uzun bir aranın ardından İstanbul'da sergiye katılan Serenay Sarıkaya hem yeni projelerinden hem de çok konuşulan terlikleri hakkında konuştu. Sevenlerine müjdeyi veren Serenay Sarıkaya, "Önümüzdeki sene güzel projelerde olacağım" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Serenay Sarıkaya'dan sevenlerine müjde! Yeni projeleri için tarih verdi
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 17:42

Son olarak Aile dizisinde rol alan , uzun bir aranın ardından muhabirlerin sorularını cevapladı. Bugün ilk olarak güzellik merkezinden çıkan Serenay Sarıkaya daha sonra ise sergide görüntülendi.

SERENAY SARIKAYA'DAN SEVENLERİNE MÜJDE

Ekrandan uzak kaldığı sürede neler yaptığını belirten Serenay Sarıkaya, "Uzunca bir süredir ’daydım. Sadece biraz daha sakin şekilde evde korunaklı bir zaman geçirdim. Biraz da gezdim. Bu sene çalışmayı istememiştim. Sene sonuna kadar dinlendim. Önümüzdeki sene güzel projelerde olacağım" dedi.

Serenay Sarıkaya'dan sevenlerine müjde! Yeni projeleri için tarih verdi

İstanbul'da bir sergiye katılan ve 50 bin liralık terlikleriyle ilgili konuşan Sarıkaya, "O çok eski bir terlik. Daha önce de fotoğrafları çekilmişti. Her seferinde heyecanlanacak bir şey yok aslında. Rahat hissettiğim için tercih ediyorum" dedi.

Serenay Sarıkaya'dan sevenlerine müjde! Yeni projeleri için tarih verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ece Erken gelen telefon faturasına sitem etti: Aidat mı, kira mı?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Demet Özdemir Londra'yı salladı! Moda haftasındaki kombini takipçilerinden geçer not aldı

Sıkça Sorulan Sorular

SERENAY SARIKAYA KAÇ YAŞINDA?
1 Temmuz 1992 Ankara doğumlu Serenay Sarıkaya, ilk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı dizisinde yer aldı. Oyuncu peş peşe; Limon Ağacı, Lale Devri, Medcezir ve Aile dizilerinde yer aldı.
ETİKETLER
#istanbul
#serenay sarıkaya
#sergi
#aile dizisi
#Yeni Proje
#Terlikler
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.