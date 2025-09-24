Aslıhan Malbora'dan bir ilk! Kuralı Çağatay Ulusoy'un doğum gününde bozdu

Eşref Rüya dizisiyle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, 35 yaşına girdi. Hayranlarının hediyeye ve mesaja boğduğu Çağatay Ulusoy'un doğum gününü sevgilisi Aslıhan Malbora da sosyal medyadan kutladı. İlk kez Çağatay Ulusoy ile paylaşım yapan Aslıhan Malbora takipçilerini şaşırttı.

ASLIHAN MALBORA, ÇAĞATAY ULUSOY İÇİN KURAL BOZDU

Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy’un doğum gününü, ünlü oyuncunun araç kullanırken çektiği kısa bir videoyla kutladı. Videoya Ulusoy’un doğum günü tarihini ve kırmızı kalp emojisini ekleyerek, romantik bir doğum günü kutlaması yaptı.

ASLIHAN MALBORA KISKANÇLIK SORULARINA BAKIN NE DEDİ

Havalimanında görüntülenen Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy ilk kez görüntülenmiş ve Çağatay Ulusoy, sevgilisini bir anda kamerlar karşısında tek başına bırakmıştı. Konu hakkında konuşmamayı tercih eden Aslıhan Malbora, güven konusunda ise “Ne münasebet arkadaşlar! İkimiz de oyuncuyuz, mesleğimiz bu. Aramızda güven problemi yok.” dedi.

ÇAĞATAY ULUSOY'UN HEYECANDAN TİTREYEN HAYRANIYLA DİYALOĞUNA BEĞENİ YAĞDI

Dizideki rolüyle hayran kitlesini ikiye katlayan Ulusoy, geçtiğimiz gün bir hayranıyla tanıştı. Oyuncuyu görmek için sete giden genç "Sen gerçek misin?" diye sorunca Çağatay Ulusoy gülümseyerek "Evet gerçeğim" diyerek cevap verdi. İkili arasındaki diyalog viral oldu.