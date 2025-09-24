Menü Kapat
24°
Özlem Yıldız ameliyat oldu Hastane odasından ilk mesajı duygulandırdı

Sunucu Özlem Yıldız, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu duyurdu. Ameliyat masasında fotoğraf paylaşan Özlem Yıldız, sağlık sorunları nedeniyle fıtık ameliyatı geçirdi.

Özlem Yıldız ameliyat oldu Hastane odasından ilk mesajı duygulandırdı
44 yaşındaki Özlem Yıldız, sosyal medya hesabından olduğunu duyurdu. Hem süreci hem de duygularını paylaşan Yıldız, aile olarak zorlu günlerden geçtiklerini söyledi.

ÖZLEM YILDIZ AMELİYAT OLDU

Ameliyat olan ünlü sunucu Özlem Yıldız, "Sağlıkla ilgili aile olarak geçirdiğimiz zorlu sürece bir de aniden benim ameliyatım eklendi. O kadar içten, kalpten mesajlar aldım ki… İnsan böyle zamanlarda daha hassas, duygusal oluyor. Cevap veremediğim tüm iyi dileklere kalpten teşekkür ederim. Şimdi iyileşme zamanı" ifadelerini kullandı.

Özlem Yıldız ameliyat oldu Hastane odasından ilk mesajı duygulandırdı

Ameliyat sonrası hastane odasında doktorlarıyla çektirdiği fotoğrafı da paylaşan Yıldız, geçen hafta öğrendiği fıtık ameliyatını geçirdiğini belirterek, "Bu da geçti, bitti" sözleriyle takipçilerine durumunun iyi olduğunun mesajını verdi.

Özlem Yıldız ameliyat oldu Hastane odasından ilk mesajı duygulandırdı

Fıtık Neden Olur? Fıtık, kas veya bağ dokunuzdaki bir zayıflık, önceden var olan bir açıklık, bir organın veya başka bir dokunun doğal bölgesinden dışarı çıkıp kayması sonucu meydana gelir. Fıtığın yaygın nedenleri arasında yaşlılık ve yaralanma gösterilir.

Özlem Yıldız ameliyat oldu Hastane odasından ilk mesajı duygulandırdı
