Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Lucas Torreira ile ayrılan Devrim Özkan bakın kiminle görüntülendi! Hande Baladın detayı dikkat çekti

Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ile ayrılığıyla çok konuşulan oyuncu Devrim Özkan, dün gece sürpriz bir isimle görüntülendi. "Sadece arkadaşız" diyen Devrim Özkan'ın yanındaki Trevor Clevenot'un Hande Baladın detayı ise dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Lucas Torreira ile ayrılan Devrim Özkan bakın kiminle görüntülendi! Hande Baladın detayı dikkat çekti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 15:37

Vatanım Sensin, Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Çift Kişilk Oda gibi yapımlarda rol alan oyuncu , bir dargın bir barışık yürüttüğü ile yollarını ayırdıktan sonra Trevor Clevenot ile görüntülendi.

DEVRİM ÖZKAN, LUCAS TORREIRA İLE BARIŞMA İHTİMALİ HAKKINDA KONUŞTU

Özellikle Galatasaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı bir dargın bir barışık ile gündemde olan Özkan, İstanbul gecelerinde görüntülendi.

Lucas Torreira ile ayrılan Devrim Özkan bakın kiminle görüntülendi! Hande Baladın detayı dikkat çekti

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle gündeminde sıkça yer alan oyuncu Devrim Özkan ve 'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, yeniden barıştıkları yönündeki iddialarla ilgili ise; "İlişkim yok şu anda çok iyiyim." cevabını verdi.

Lucas Torreira ile ayrılan Devrim Özkan bakın kiminle görüntülendi! Hande Baladın detayı dikkat çekti

Dün akşam gece gezmesine çıkan 27 yaşındaki Devrim Özkan'ın yanındaki kişilerden biri ise Trevor Clevenot idi. Bir dönem adı ile anılan Trevor Clevenot ile ilgili konuşan Devrim Özkan, "Beyefendi arkadaşım" dedi.

Lucas Torreira ile ayrılan Devrim Özkan bakın kiminle görüntülendi! Hande Baladın detayı dikkat çekti

Geçtiğimiz aylarda A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı'nın yıldızı Hande Baladın Trevor Clevenot ile görüntülenmişti. İkilinin sevgili oldukları iddia edilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen boşanma iddialarına son noktayı koydu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özlem Yıldız ameliyat oldu Hastane odasından ilk mesajı duygulandırdı

Sıkça Sorulan Sorular

TREVOR CLEVENOT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
28 Haziran 1994 Fransa doğumlu Trévor Clévenot, Fransa milli takımında smaçör olarak oynayan Fransız profesyonel voleybolcudur. Clévenot, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler turnuvasında altın madalya kazandı ve iki kez Dünya Ligi şampiyonu oldu.
ETİKETLER
#Magazin
#galatasaray
#lucas torreira
#ilişki
#aşk
#hande baladın
#devrim özkan
#Trevor Clevenot
#Trevor Clevenot
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.