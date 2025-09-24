Lucas Torreira ile ayrılan Devrim Özkan bakın kiminle görüntülendi! Hande Baladın detayı dikkat çekti

Vatanım Sensin, Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Çift Kişilk Oda gibi yapımlarda rol alan oyuncu Devrim Özkan, bir dargın bir barışık ilişki yürüttüğü Lucas Torreira ile yollarını ayırdıktan sonra Trevor Clevenot ile görüntülendi.

DEVRİM ÖZKAN, LUCAS TORREIRA İLE BARIŞMA İHTİMALİ HAKKINDA KONUŞTU

Özellikle Galatasaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşk ile gündemde olan Özkan, İstanbul gecelerinde görüntülendi.

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle magazin gündeminde sıkça yer alan oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, yeniden barıştıkları yönündeki iddialarla ilgili ise; "İlişkim yok şu anda çok iyiyim." cevabını verdi.

Dün akşam gece gezmesine çıkan 27 yaşındaki Devrim Özkan'ın yanındaki kişilerden biri ise Trevor Clevenot idi. Bir dönem adı Hande Baladın ile anılan Trevor Clevenot ile ilgili konuşan Devrim Özkan, "Beyefendi arkadaşım" dedi.

Geçtiğimiz aylarda A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı'nın yıldızı Hande Baladın Trevor Clevenot ile görüntülenmişti. İkilinin sevgili oldukları iddia edilmişti.